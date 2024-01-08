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金球獎2023︱「芭比海默」再爭大獎　愛瑪史東贏《芭比》奪影后【附得獎名單】

娛樂 10:10 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

第81屆金球獎

第81屆金球獎入圍今日香港時間早上公布，今年在全球造成話題的《Barbie芭比》（BARBIE）及《奧本海默》（Oppenheimer）一如所料入圍角逐多項大獎，包括最佳電影、最佳女主角（喜劇及音樂類）、最佳男主角（劇情類）。

《Barbie芭比》並獲得9項提名，成為提名名單大贏家；《奧本海默》則有8項提名居次。

而跟《Barbie芭比》瑪歌羅比（Margot Robbie）爭奪喜劇類最佳女主角的，還有《調教你處男》（No Hard Feeling）的珍妮花羅倫斯、愛瑪史東《Poor Things》、《五月的你，十二月的她》（May December）的妮坦莉寶雯等，星光熠熠。

羅拔唐尼奪最佳男配角。

羅拔唐尼奪男配

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr）憑基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《奧本海默》（Oppenheimer）奪得「最佳男配角」，戲中他飾演美國議員路Lewis Strauss，不斷針對奧本海默，表現被指脫胎換骨。

羅拔唐尼於在台上領獎發表感言稱，多謝基斯杜化路蘭及男主角斯里安梅菲（Cillian Murphy）。能夠在事業登另創高峰，他表示感謝經理人，以及太太的一路陪伴。

而基斯杜化路蘭就憑《奧本海默》，擊敗資深導演馬田史高西斯《花月殺手》奪最佳導演。

施利安梅菲亦憑《奧本海默》奪最佳男主角。

跟《Barbie芭比》瑪歌羅比爭奪喜劇類最佳女主角的，還有《調教你處男》（No Hard Feeling）的珍妮花羅倫斯、愛瑪史東《Poor Things》、《五月的你，十二月的她》（May December）的妮坦莉寶雯等，星光熠熠。

最後愛瑪史東以《Poor Things》專敗瑪歌羅比，奪喜劇類最佳女主角。

宮崎駿復出之作《蒼鷺與少年》奪最佳動畫。

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主要得獎名單：

最佳電影：《奧本海默》

最佳導演：基斯杜化路蘭《奧本海默》

最佳電影（音樂及喜劇類）：《Poor Thing》

最佳男主角：施利安梅菲(Cillian Murphy) 《奧本海默》

最佳女主角：Lily Gladstone 《花月殺手》

最佳女主角(喜劇 /音樂劇)：愛瑪史東《Poor Things》

最佳男主角（喜劇 /音樂劇）：Paul Giamatti《The Holdovers》

最佳男配角：羅拔唐尼《奧本海默》

最佳女配角：Da'Vine Joy Randolph 《The Holdovers》

最佳劇本：《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）

最佳動畫:《蒼鷺與少年》

最佳外語片：《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）法國

最佳女配角：Da'Vine Joy Randolph 《The Holdovers》

劇情類最佳影集：《傳媒家族繼承人》

音樂及喜劇類最佳影集：《The Bear》

最佳男主角（電視喜劇／音樂劇）： Jeremy Allen White 《The Bear》

最佳女主角（電視喜劇／音樂劇）：Ayo Edebiri《The Bear》

迷你劇集最佳女主角：Ali Wong 《Beef》

迷你劇集最佳男主角：Steven Yeun《Beef》

最佳女配角（劇集）:Elizabeth Debicki《王冠》

最佳男配角（劇集）: Matthew Macfadyen《傳媒家族繼承人》

導演 電影 演員 瑪歌羅比 羅拔唐尼 金球獎 愛瑪史東 妮坦莉寶雯

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