金球獎2023｜Margot Robbie粉紅芭比晚裝成焦點　楊紫瓊橙色BV驚艷【內附多圖】

▲ 2023金球獎眾星時裝大檢閱。

美國電影界其中一項盛事金球獎今日舉行，雖然近年金球獎被冷待是不爭的事實，特別是在2022年因為主辦金球獎的外籍記者協會出現醜聞，導至頒獎典禮沒有任何電視台會轉播，但作為奧斯陸頒獎典禮的前哨戰，各大影星到場都不會掉以輕心，例如每個頒獎禮的枱柱如Jennifer Lopaz等總是悉心打扮，大家華衣到場，一起粉飾太平﹗

▲ 飾演《Barbie》的Margot Robbie出席金球獎當然穿上粉紅色晚裝，品牌來自Giorgio Armani。（圖片goldenglobes ig）

Maggie Robbie穿Giorgio Armani

今年電影《Barbie》票房高企，Maggie Robbie的人氣再上一層樓，因此，未來出席各大公開場合穿上粉紅色的晚裝是意料中事，今次她穿上Armani Prive高訂系列，一反Giorgio Armani過往服裝的低調用色，可說是令人意外。

▲ 薑還是愈它愈熱辣，Meryl Streep一身釘珠tuxedo來自Valentino。（圖片品牌提供）

Meryl Streep穿Valentinio

大姐大Meryl Streep今次穿上Valentino訂製珠片tuxedo，霸氣十足，直教人想到《The Devil Wear Prada》的主編角色，同時亦非常配合她的身份和年齡。

▲ 揚紫瓊穿Bottega Veneta晚裝。（圖片michelleyeoh_official ig）

楊紫瓊穿Bottega Veneta

去年金球獎最佳女主角得主楊紫瓊給人意外地穿上Bottege Veneta橙色晚裝，為甚麼給人意外？因為早前她才成為Balenciaga的廣告代言人，看來這位代言人在穿衣上有著很高的靈活性，不會賣身給一個時裝品牌。

▲ Jennifer Lopaz穿上Nicole+Felicia粉刷晚裝。（熒幕cap圖）

Jennifer Lopaz穿Nicole+Felicia

幾乎逢騷必去的Jennifer Lopaz，從來不會放過任何曝光的機會，雖然金球獎她一個提名也沒有，但她出席任何場合都悉手打扮，從不欺場，畢竟各大party 都要有這些party animal來撐場。

▲ 成為去年《時代雜誌》風雲人物的Taylor Swift穿上Gucci晚裝。（圖片品牌提供）

Taylor Swift穿Gucci

今年《時代雜誌》的風雲人物Taylor Swift，她的《The Eras Tour｜演唱會帶動了無數地方經濟，據說單是為美國帶來至少46億美元的經濟效益，今次出席 球獎穿上Gucci綠色釘珠片晚裝，超級人氣將剪裁略為平淡的晚裝提升不少。

▲ 老友記Jennifer Aniston穿上Dolce & Gabbana晚裝。（圖片品牌提供）

Jennifer Aniston穿Dolce & Gabbana

上次《老友記》Jennifer Aniston低調出席了老拍擋Matthew Perry的喪禮，作為久未布新作面世的她，簡單地挑選了一件黑色的Dolce & Gabbana示人，沒多大驚喜，反映她近年事業有如白開水。

▲ Julia Garner穿上Gucci晚裝。（圖片品牌提供）

Julia Garner穿Gucci

可能大家都對Julia Garner未算認識太深，但她就是被Madonna欽點成為她自己傳記電影的女主角，大家看著她，有沒有叫你想到她就是年輕Material Girl時期的Madonna？

▲ Timothee Chalamet穿Celine釘珠tuxedo。（圖片品牌提供）

Timothee Chalamet穿Celine

新一代萬人迷Timothee Chalamet，或許本地觀眾不知他的威力，而事實上他每次出席公眾場合都有不少女性庶他瘋狂尖叫，而隨著新戲《Wonka 旺卡》上映，人氣再次上升，因為他高挑瘦削的身材有別於一般荷里活肌肉形男星，因此，多年下來都得到Celine的創作總監Hedi Slimane眷顧，仿如品牌的代言人一般。

▲ Ali Wong穿Dior Couture晚裝。（圖片sundae.school ig）

Ali Wong穿Dior Couture

大家可能不熟悉Ali Wong，「Do姐」鄭裕玲曾在節目中推薦Netflix播映的《Beef》，這套劇集就為她和男主角Stenen Yuen奪得迷你劇最佳男女主角獎項，是次她揀選了Dior Couture晚裝出席。