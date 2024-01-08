在港旅遊丨內地女遊港買名牌手袋做漏1事　過關被查罰3,000元崩潰：血淚教訓

▲ 內地女遊客在港買逾萬元的名牌手袋，大意做漏一事，過海關被截查「含淚」罰款3,000港元。(資料圖片)

香港素有購物天堂美譽，不少遊客來港開心購物。最近就有一名內地女遊客網上發文，稱自己在港買了一個逾萬元的名牌手袋，大意做漏一事，在羅湖過關被截查，「含淚」被罰3,000港元，崩潰大呻「血淚教訓」，事後更教其他人如何避免中招。

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一名內地女遊客元旦日在社交平台「小紅書」上以「羅湖海關」為題發文，稱自己元旦當天在港通宵等候，於早上6時半到羅湖關口準備返回內地，怎料被海關截查，被要求補回繳稅，大呼「血淚教訓，第1次過關被查，大意了大意了，含淚上繳3000」。

原來該女遊客在港買了一個價值18,500港元的Gucci名牌手袋，鑑於貨品價值超過5,000元人民幣，須補回繳稅，後悔表示「完全忘記這回事，提着盒子大搖大擺過關」，直言把盒子拋掉或平安無事。

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她更稱，隔離有男子因穿了一對新鞋，被海關截查，「脫鞋那種，真的無語」，事後提醒其他網友若購買超過5,000元人民幣的商品，「一定記得把盒子包裝丟掉，羅湖的海關真的很坑啊」。

帖文引起網友熱話，「帶着包裝過關明擺着送上門啊，海關眼裏就是你想被罰！」、「現在海關管這麼嚴你居然敢帶盒子，不抓你抓誰啊」、「你帶這麼大logo的袋子過關，你怎麼想的……」。也有網民有相同遭遇，「我昨天下午也被查，福田口岸，不過我沒買什麼貴重東西，也沒帶禁物品，這麼多年過關好像第2次被查」。事後帖主亦再現身回應網友，聲言「我就是那個大怨種啊，你們引以為戒吧！」

根據《中華人民共和國海關法》第四十七條指，進出境物品的所有人應當向海關如實申報，並接受海關查驗。旅客攜運不屬自用的，超出合理數量範圍的，超出海關規定的物品品種、規格、限量、限值的，未辦理海關手續的，未按章繳稅的，根據規定不能放行的其它物品的物品，海關不予放行，予以退運或由旅客存入海關指定的倉庫。

進境居民旅客攜帶在境外獲取的個人自用進境物品，總值在5000元人民幣以內（含5000元）的；非居民旅客攜帶擬留在中國境內的個人自用進境物品，總值在2000元人民幣以內（含2000元）的，海關予以免稅放行。

進境居民旅客攜帶超出5000元人民幣的個人自用進境物品，經海關審核確屬自用的；進境非居民旅客攜帶擬留在中國境內的個人自用進境物品，超出人民幣2000元的，海關僅對超出部分的個人自用進境物品徵稅，對不可分割的單件物品，全額徵稅。

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責任編輯︰王明芳