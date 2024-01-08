直資中學面試丨港島直資中學港大同學會書院 2024年中一面試首輪面試題實錄　

▲ 港島直資中學港大同學會書院，2024年中一面試首輪面試題實錄。

【直資中學/升中面試/港大同學會書院/面試題目簡介】位於南區的直資中學港大同學會書院，日前舉行2024年中一首輪面試，TOPick訪問了面試的學生收集面試形式及題目，供2025年有興趣報讀的同學參考。

港大同學會書院首輪面試，主要以個人及小組討論形式進行。據報讀的學生表示，面試的流程非常順暢，每10個人一組分別進入不同的教室接受面試，面試以中英形式進行。

首先會進行個人面試，不用自我介紹，面試官直接出題目給學生作答；然後會進行小組討論，小組討論首先由學生個人發表意見，再小組根據不同成員的意見作出總結。

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港大同學會書院中一面試題實錄

1、以一種動物形容家長？



2、如果你可以擁有一種超能力，你想擁有哪個超能力？ 3、某某同學是插班生，你如何幫助她/他融入新環境？（小組討論） 4、你的朋友欺淩其他同學，你會怎麽做？（小組討論）

港大同學會書院收生準則

港大同學會書院的收生準則為，學業成績及面試表現各佔40%、其他學習經歷及成就佔15%，至於其他如兄弟姐妹就讀於港大同學會書院/小學則佔5%。

港大同學會書院於2006年創校，與位於東區的港大同學會小學結龍，提供12年中小學連貫課程。據《中學概覽》資料顯示，港大同學會書院以英語教學為主，除了中國語文、中國歷史及中國文學科外，其他學科均以英語教學。初中中文科以普通話授課，高中中文科則以粵語授課。在一般學科外，還設有戲劇、資訊及通訊科技科，2021-2022年度擬開設初中中文戲劇課。

與港大同學會小學一條龍

該校與東區的直資小學港大同學會小學一條龍，以中小學12年課程為框架。學校重視探究與解難的學習策略，透過多元化教學，激發學生的批判思維和探索精神。同時，設有稱為「DEAR」（Drop Everything And Read）的閱讀課，鼓勵學生中英文廣泛閱讀，並為學生提供70多種延展教學活動。

港大同學會書院學費

港大同學會書院扣除預留給港大同學會小學一條龍的學額後，每年約招收50至60名外校生。中一至中六學費由$41,700至$44,944不等。

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責任編輯：鄺嫻