英國升學｜從香港名校考入英頂尖私校需補習　移英港媽：兒子比在港時更勤力

▲ 移英港媽表示，英國頂尖私立名校跟香港學校一樣催谷。

【海外升學/英國升學/移民/私立學校】近年本港出現移民潮，英國是不少人的熱門之選。很多家長都以為英國課程淺，小朋友可以愉快上學，不過有移英港媽卻表示，在英國頂尖私校讀書絕不輕鬆，與香港名校一樣催谷，而報考的過程亦不簡單，需要提早最少一兩年做準備。

港媽劉太與丈夫帶同一對子女，在2023年8月移居英國，大女和細仔同獲布萊頓（Brighton）一間頂尖私立寄宿學校取錄，目前分別就讀Year 9及Year 6。事實上，大女在港時就讀本港著名的傳統女名校，細仔亦於深受星二代歡迎的一條龍IB私校就讀。

由於大女近年有不少同學陸續赴海外升學或移民，令大女也開始思考前路，劉太亦認為海外升學可以擴闊子女眼界，而且所讀科目範疇更廣泛，對他們將來的升學路有幫助，

他們在香港讀的學校都是很難入，如果考不到英國的好學校，我們就不會走。

最新影片：

報考英國私校過程及面試題目

劉太於2022年6月找英國升學顧問幫忙，為子女揀選適合的學校，9月開始報名及面試程序，大女和細仔分別報考3間和2間學校，劉太坦言，過程並不輕鬆。

由於大女要升中，因此需要先考「UKiset」（英國私立學校入學測試），多間傳統英國名校收生時都會以UKiset作為參考標準之一。UKiset是一項線上測試，評估內容包括文字推理、非文字推理（根據圖形、圖表等示意圖解決問題）、數學、空間思維能力及英語5大範疇。

大女的成績不俗，獲得其報考的3間學校面試機會，劉太表示，面試內容包括學術性和生活性，例如考官會問數學問題，需要即時計算作答，另有問喜歡的科目和活動，

有學校問過，如果俾你做一日校長，你會做啲咩？如何改善學校、講出生命中3樣覺得最重要嘅事等，主要係傾偈，想了解小朋友性格特質。

至於細仔，雖然是考小學，但每間學校都要考2至3份筆試，包括英文、數學及邏輯，每份1小時，之後再有面試。

最終，姊弟同獲布萊頓（Brighton）一間頂尖私立寄宿學校取錄，該校設有中學及小學部，但不是一條龍學校，小學畢業生需要通過升中試才可入讀中學部。劉太提醒，家長若想讓子女入讀英國私立名校，需要提早一兩年前做準備和報名，部分學校更需要早幾年報考。

英國私校一樣催谷

劉太坦言，英國的私校跟香港學校一樣催谷，學生需要努力才可以跟上進度，基本上每年最少有兩次大考，期間亦有定期測驗。她感恩在港時就讀的學校為兩姊弟打好基礎，目前孩子們在英國學校適應良好，大女兩年後需要應付GCSE（英國普通中等教育證書），現時有一年可以適應及預習課程，暫沒有太大困難。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

不過，細仔需要應考由英國私立學校考試委員會（ISEB）主辦的升中入學試，通過才可以升上大女所就讀的中學部。升中入學試共有4份試卷，包括英文、數學、文字推理及非文字推理。劉太表示，學生早於Year 5開始預備應考，細仔要趕上進度就有點吃力，因此為他安排了課後補習。

兒子明顯變得更勤力，以前學校愉快學習，現在比較像傳統學校，不過，我發現原來他也可以勤力。

劉太表示，自己從事公關工作，先生任職IT，目前二人都是遙距做香港工作，未來會視乎子女適應情況及工作安排，選擇繼續留英居住，或回港工作讓子女寄宿。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者：林愛娜