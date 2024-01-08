日本能登半島地震︱嚴寒大雪襲災區　災民肚瀉發燒疑爆傳染病　避難所擠滿人缺消毒用品

日本石川縣於元旦日（1日）發生7.6級地震，救人黃金72小時過後，當地政府今日（8日）指死亡人數增至161人，另有565人重傷。據日媒報道，重災區輪島市的避難所疑似發生傳染病，超過10人出現包括腹瀉和發燒等病徵，怪因無篩檢試劑，因此無法確認究竟是何種疾病。此外，災區受強烈冷空氣影響下起大雪，氣象廳呼籲災民注意地質災害和低溫症。

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據《讀賣新聞》報道，進駐石川縣輪島市的大屋公民館避難所支援的大阪紅十字醫院團隊指出，在避難所的70名避難災民中，有10人以上出現腹瀉、發燒等症狀，疑似感染傳染病。所幸眾人症狀輕微，但為謹慎起見，有包括1歲幼童在內的一家五口已被隔離。

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輪島市政府指出，該間避難所自周五（5日）晚起有多名災民出現症狀，大阪紅十字醫院醫療團隊接報後派出10人團隊到場診治，經個別診治後判斷為傳染病，但因缺乏篩檢試劑而無法確認是何種疾病。 醫療團隊隊長、大阪紅十字醫院醫生山崎順久表示：「從過去的災害經驗來看，傳染病很易在災區流行，希望各避難所能徹底採取對策。」

此外，石川縣另一災區穴水町，亦有避難所爆發新冠肺炎，至少6人染疫。雖然避難所擠滿災民，卻缺乏消毒用品；管理人員指除了鼓勵災民戴口罩，已別無他法。

另據氣象廳預測，石川縣山區及平地到今日（8日）上午為止的24小時降雪量，可能分別達60及25厘米；由於災區今日白天不會回溫，至明日（9日）將持續嚴寒天氣狀態，災區民眾須特別留意低溫症。共同社報道指，部分災區從今日入夜後到明日將降大雪，提高了影響搜救活動及運送救援物資的憂慮。

至於首相岸田文雄則在災害對策會議上指出，當地缺水問題極為嚴重，要求盡一切可能將各地水車集中至受災地區，希望能盡快為災民提供水。同時，他又指示要盡快恢復大面積停水、停電的問題。

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