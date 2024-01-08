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大台獎老丨吳嘉儀晒與老公甜蜜合照證情未變　兩公婆和好如初珍惜眼前人

娛樂 11:39 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

兩公婆冇事就好！

《開心無敵獎門人》中擔當「獎老」的吳嘉儀（阿七），在去年8月與圈外人「豬仔」Leo結婚，更明言丈夫心急「造人」。

不過上月阿七在社交網發文疑兩度公審丈夫，自爆衣衫被掟出大門、因密碼鎖被改而有家歸不得。後來，阿七「報平安」指自己能平安自由出入，會在工餘時間與朋友傾訴。

及後，她接受傳媒訪問直認與老公有小風波、小爭執，當時並指兩人要靜一靜，再好好傾談，嘗試修補關係。

大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後爆發正能量？　阿七藉一句話透露真實心情

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二人和好如初

踏入2024年，阿七與老公關係「雨過天青」，二人齊齊遊廟街，她更拍下老公吹波波糖的照片，兩公婆亦開心合照，又發文感謝老公：「今晚多謝豬仔，你好盡力哄我一笑。」

之後，阿七天又分享與「珍惜」有關的語錄：「珍惜除了是口號，更應是一個具體的行動，不單是所謂的活在當下，而是因為珍惜所以更在乎對方、身邊人的感受，為未來規劃。」

另外，阿七再晒出寫上「豬仔，我愛你」的螢幕，總之兩夫妻沒事就好了！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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