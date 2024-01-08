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金球獎2023︱宮﨑駿《蒼鷺與少年》奪最佳動畫　日本動畫首次贏此殊榮

娛樂 11:12 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《蒼鷺與少年》

最佳動畫方面，今年有兩齣日本動畫作品入圍，包括宮﨑駿復出作《蒼鷺與少年》，還有新海誠的大熱之作《鈴芽之旅》。自2006年金球獎增設最佳動畫獎，過去只有兩部日本動畫電影曾經入圍，分別是2018年《未來的未來》及去年的《犬王》，可惜均鎩羽而歸。

今次兩部日本動畫電影攜手闖進金球獎，是歷來第三次有日本動畫獲金球獎提名「最佳動畫」，亦是首度同屆有兩部日本代表爭奪獎項。日本動畫界當今兩大巨頭：大師宮﨑駿及被喻為宮﨑駿接班人的新海誠首度於國際舞台下交鋒，引人注目。

蒼鷺與少年丨花7年籌備角色原型是這3個人　監製鈴木敏夫談宮﨑駿退休問題

日本動畫首度贏得殊榮

最終年屆83歲的日本動畫大師宮﨑駿憑睽違10年的新作《蒼鷺與少年》打敗《元素大都會》(Elemental)、《星願奇緣》(Wish)、《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）、《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie）及被譽為是宮崎駿接班人的新海誠新作《鈴芽之旅》奪得最佳動畫，也是日本動畫首度贏得該項殊榮，並

《蒼鷺與少年》講述11歲男孩牧真人（Mahito）的故事，牧真人在母親死於一場火災後，與父親一同離開東京搬到鄉下生活。其後，牧真人遇到一隻灰鷺，這隻蒼鷺成為他的嚮導，帶他探索一個接一個的人生奧秘，藉此探討死亡。

該片是宮﨑駿繼《風起了》後，相隔10年的長篇動畫，但他卻未有現身領獎。

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記者:傅承嘉

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