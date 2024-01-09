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煲水謬誤｜翻煲水=冇益、致癌？ 化學博士解釋2大不安全因素　教最安全翻煲方法

食用安全 11:00 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

翻煲水=冇益、致癌？ 化學博士解釋2大不安全因素，教最安全翻煲方法。

寒冬下大家都喜歡煲熱水飲，當水變冷又會翻煲，不過坊間有傳翻煲水飲會釋出致癌物。香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山）指出，翻煲水的風險主要受電水煲及煲水模式影響，尤其是如使用劣質電水煲，有機會釋出有毒物質，無論是否翻煲，長期飲用或損健康。K Kwong提醒只要注意以下幾點，即使是翻煲水也能安全飲用。

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K Kwong日前在Facebook專頁發文，指收到網民查詢有關翻煲水的安全問題，對於坊間有指長期飲用翻煲水「冇益、致癌」，他表示其實要視乎電水煲質素、水的種類和煲水模式，而在大部分情況下都毋須擔心安全問題。

K Kwong指出可將電水煲、水的種類和煲水模式各分為兩類：

（K Kwong Facebook專頁圖片）

【電水煲】

  • 高溫加熱時會釋出有毒物質：部分電水煲質素差劣，高溫時會會溶出有毒物質，例如有些不黏塗層水煲會釋出全氟辛酸（PFOA）和全氟辛烷磺酸（PFOS），有些劣質的不鏽鋼水煲則會釋出重金屬，使用此類電水煲無論如何都不安全
  • 高溫加熱時不會釋出有毒物質：例如玻璃內膽電水煲、優質的不銹鋼電水煲

【水的種類】

  • 自來水、河水、湖水、井水、地下水：含有陰陽離子如重金屬、銨、硝酸根離子、有機物如甲烷、哥羅芳、農藥、脲素
  • 蒸餾水、RO水：乾淨無雜質

【煲水模式】

  • 蒸發後翻煲：將水煲至蒸發就快乾涸，然後再加水，再煲至水乾
  • 放涼翻煲：同一份水煲滾放涼後再煲

勿煲乾水再加水翻煲

K Kwong指出，以蒸發後翻煲的方法煲水並不安全，形容就似「煲咗n年嘅滷水」，假如以這種方法煲滾自來水，有毒物質的濃度便會越來越高。即使是煲蒸餾水或RO水，亦不代表乾淨，因為水有多種包括正常水（H2O）、重水（HDO）和重水（D2O），後兩者沸點比正常水高，因此一邊煲水，正常水便會一直被蒸發，只剩下高沸點的重水，而重水並不適宜長期飲用。

煲水2大不安全因素

  • 劣質電水煲釋出有毒物質
  • 不斷翻煲剩下高沸點的重水，不宜長期飲用

 

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放涼翻煲可安全飲用

他表示，最安全的方式是以質素好的電水煲煮沸蒸餾水或RO水，既無毒也無雜質，即使放涼後翻煲亦無問題。至於大部分家庭都會飲用的自來水，只要含毒物質濃度低，重覆再煲也不會增加有毒物質濃度。

他續指，如果水內有殘餘肥料，加上氧氣可以變成硝酸根離子（NO3-），經多次煮沸後有機會增加其濃度，進入人體胃部後可能產生亞硝酸根離子（NO2-），可能同蛋白質代謝代物生成致癌物亞硝胺。不過K Kwong強調此機會非常低，「你平時食嘅午餐肉、腸仔、火腿、臘腸嘅硝酸根離子（NO3-）一定多過呢啲水内嘅硝酸根離子（NO3-）好多好多。根本唔使理！」他表示，只要用質素好、無有毒物質的電水煲，放涼後翻煲自來水亦毋須擔心安全問題。

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