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日本地震丨58歲兒捨身護80歲媽媽　兄悲痛：弟弟死前一刻仍護母

家事百科 11:37 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

日本石川縣能登半島元旦發生7.6極淺強震，搜救隊4日成功救出一位受困長達三天的8旬老婦，但跟老婦同住的次子卻罹難，據報次子過世時，仍用自身保護著年邁母親。(網上圖片)

日本石川縣能登半島元旦日發生7.6級極淺層地震，至今已錄逾160人罹難。當地搜救隊1月4日救出一位受困逾三天的8旬老婦，然而與老婦同住的次子卻不幸過身。這名已離世的男子被發現時，仍用身體保護著年邁母親，令其母得以在超過救援「黃金72小時」的時機下，仍奇蹟生還。

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綜合日本傳媒報道，包括大阪府內消防本部的隊員，大阪市共派出170人趕赴救災。大阪消防局於4日接近下午4時半，即大地震發生後72小時18分，從輪島市一棟出現部分倒塌的住宅廢墟內，救出這名89歲名叫外節子的老婦。

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大阪消防局表示，該名8旬老婦當時身處兩層樓的住宅，儘管一樓經已完全塌，但搜救的消防員仍感覺到裡面有人。從公布的救援過程影片可見，消防員進入住宅內，鑽進了地板下面，呼喊著「老奶奶，我們來了」，隨後發現了受困的老婦人，並且把她救了出來，同時用關西方言喊著「快到了」、「堅持住」。

消防員隨後為躺在擔架床上的老婦蓋上毛毯，同時不斷給予鼓勵，當時老婦情況穩定，亦反握消防員的手，事後被送往醫院檢查。

然而，老婦同住的58歲次子卻不幸身亡，老婦的長子外武志接受媒體訪問時，感謝救難人員的協助，他不可置信地描述，母親的住家1樓遭2樓壓垮形同完全消失，如今看起來就像1層平房，元旦下午地震一刻母親正在1樓客廳，他至今不敢相信母親在這種情況下竟能生還。房屋倒塌現場的衣櫃底下就是原本的客廳位置，母親竟能活下來，讓他不敢相信。

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外武志哽咽表示，是弟弟保護了母親，據他所知，消防員在通話時告知老婦獲救時體溫過低，「但弟弟就在身旁，我認為有可能在一定程度上減慢母親體溫過低的狀況。」他已赴警局確認弟弟的遺體，由於弟弟與母親受困位置空間狹窄得很，救援需要花不少時間，而弟弟的腹部受到巨大壓迫、窒息而死。

外武志更表示，弟弟曾是自衛官，曾在關西地區擔任自衛工作長達30年，到了55歲退役離開後，約在3年前回到輪島老家與母親同住。

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責任編輯︰王明芳

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