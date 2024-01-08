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瘦身秘訣丨單親媽失業被收樓　情緒病暴肥憂「三高」　決心減肥2個月瘦18磅

保健美顏 16:29 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

單親媽失業被收樓，情緒病暴肥憂「三高」，決心減肥2個月瘦18磅。

減肥不一定是為了自己，有時是為了身邊的至親。一名中年單親媽媽在新冠肺炎疫情期間，因被收樓、裁員和情緒病影響，體重增至183磅，擔心會患上「三高」，令她決心為了兒子減肥，最終透過運動和飲食，在2個月內減去18磅，決定公開撰寫「減肥日記」記錄減肥過程及鼓勵同路人。

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一名約40歲的單親媽媽日前在網上討論區「親子王國」中發帖，表示自己身高166厘米，本身體型已較肥胖，體重約160磅。她指因害怕岀汗，加上以前要獨自照顧兒子又要上班，故一直無運動習慣。

事主透露近年新冠肺炎疫情期間被裁員，無任何收入，更經歷被收樓，同時要獨自照顧10多歲、有特殊學習需要（SEN）的兒子，令她患上情緒病，藥物加上新陳代謝減慢和工作轉變等，她在去年10月尾增至183磅，更5個月沒有月經，令她決心要減肥，

「嗰一刻知道，不得了，身體真係要郁吓。因為仲有個仔，我知道唔減的話，『三高』就會來搵我。」

目標半年減35磅

然而她自言從來沒有運動習慣，又怕辛苦和傷關節，故決定循序漸進，先開始一周做2小時瑜伽，2周後開始加帶氧運動，每周花1小時跳彈床，每次消耗約477卡路里，再慢慢加至每周3次、共3小時跳彈床，加上做瑜伽即每周做5小時運動。

控制飲食

同時，事主開始控制飲食，每天雖然吃足三餐，但會飲低糖豆漿和少甜咖啡、戒掉有糖飲品和零食，亦會盡量攝取低脂和少糖食物、減少飯量、多吃蔬菜，外出吃飯又會要求少鹽，蘋果、橙、柑、提子等水果每天則只吃「一個拳頭嘅size」，「lunch岀去同同事食，飲品盡量叫少甜、走甜，晚上如果去跳彈床的話，就會6點左右食烤番薯和烚蛋當一餐，跳完返屋企食生果、飲乳清蛋白粉就算」。

購買儀器監察

如是者直至第4周，事主希望把減肥過程「更數據化」，故購買一隻運動手錶，計算運動所消耗的卡路里，以及每天的總消耗量和步數等，亦購買一個體脂磅，每天早上量度體重、體脂、肌肉量等。隨後她又在不跳彈床的日子，加入每晚到公園或鋪瑜伽墊跳繩30分鐘，每次跳半小時、跳約1,500下，消耗約300卡路里。直至第8周、即上月18日，事主成功由183磅減至168磅，體脂下降3%至37%，肌肉量約44至45公斤，

「內臟脂肪正常，而且覺得身體靈活咗，而想不到嘅係，做運動嗰段時間，可以令我唔諗其他嘢，情緒相對上穩定咗，起碼喺嗰1個鐘裡面，唔諗其他嘢，因為本身運動差，要好集中精神先做到。」

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事主稱明白做運動要多變化，故上月中每周加入1小時「懸吊訓練」（TRX），主要是鍛鍊肌肉。上月聖誕期間天氣寒冷，她坦言一度想放棄做運動，但最後都有堅持。而聖誕期間她曾有打邊爐、吃大餐和燒烤，但因各日有堅持做120分鐘瑜伽、75分鐘「槓鈴有氧」（body pump）、60分鐘「懸吊訓練」、步行1.8萬步和跳繩，體重沒有反彈。

事主最終以2個月時間減去18磅，2023年12月31日體重為75.5公斤（約166磅），體脂在1個月內下降2.8%至37.2%。她又開始接觸「拳擊有氧」（body combat）、「body attack」（高強度運動）、「尊巴」（zumba）和健康舞，並為其他同路人打氣，

「雖然我仲未fit，但真係好想試吓，想有個好啲嘅自己，要堅持落去，大家都加油，我都怕自己放棄㗎，所以大大聲講岀來。」

由於6周後就是其生日，事主表示希望送一份禮物給自己，亦希望今年夏天可以穿小背心，目標是半年內減至60公斤（約132磅），即再減去16公斤（約35磅），「就係因為活在當下，我真係好想瘦一次呀，就算不是天長地久」。

運動+飲食14招減肥

根據事主的分享，綜合出其14個方法減肥。

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不少網民看到帖文後均為事主打氣，亦有人指受其感染亦開始做運動：「辛苦了，樓主，我決定每日慢步開始，只為健康」、「樓主加油！我都好想減，但日日畀藉口自己，所以我減咗N年，都係冇乜進展」、「能循序漸進又一路添加項目及監察方法，咁有系統見到成績真為你高興呀！」、「加油，減肥不只為美好身段，亦為未來健康的自己」。

但愛美一族要留意，各種減肥方法的成效或因人而異，建議先諮詢醫生及營養師等專業人士意見。

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