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家庭關係｜獨生兒子携妻兒移民英國一去不回 84歲婦自怨長命：又老又無用

家事百科 11:37 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

資料圖片

踏進新一年，我們又長一歲。你愈來愈喜歡年長的自己，還是覺得自己愈老愈不中用？

我認識一位今年八十四歲的老奶奶，自從四年前，她的獨生子帶着妻子和一雙子女移民英國一去不回，這位早年喪偶的老奶奶便常哀歎：「唉！我要咁長命做乜？我又老又無用……」

湊得輕鬆啲
絕世好爸丨兒子讀名校做功課做到喊　黃浩然月花10萬安排轉讀國際學校

人老了，當真無用？

二十七年前，一位六十多歲的婆婆為了讓那些來自山區，清早趕路上學的貧窮孩子們能吃上熱乎乎又有營養的早餐，她每天都在凌晨一、兩點便起床，忙碌地磨豆漿和做粿，然後蹬車去小學校門口擺攤賣早餐，風雨不改。她將早餐定價五毛錢一份，往後多年一直沒有漲價。這當然是虧本的生意，她自己每月要把一千多元的退休金拿出來補貼，足足虧本二十七年，但這位老小販坦言自己能夠照顧貧困學生，一切的付出也是值得。

在嚴重缺乏精神科醫生的津巴布韋，一位精神科醫生推行了一個「友誼長凳」的計劃。他招募村落裏的老奶奶，訓練她們如何利用自己豐富的人生經驗和生活智慧，擔當村民的心理治癒師。

無數受抑鬱所苦的人和這些老奶奶坐在長凳上交談後，減輕了抑鬱症，身心重新得力。

老小販主動默默無聞地做着五毛錢早餐的小事，友誼長凳的老奶奶們被社會發掘出老人的優點，回饋了社區。這些被社會一直視為不中用的老人，其實都是一塊塊的瑰寶，只要老人相信自己有做「小事」的能力，社會亦積極創造機會，肯定他們的能力，老人自能擺脫「人老無用」的命運和標籤。

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