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戰勝抑鬱症丨提升大眾認識精神病　抑鬱症也會迎來清晨

醫健人物 11:38 2024/01/08

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提升大眾市民對精神病的認識和關注，這抑鬱症患者也會迎來清晨！(《精神病房也會迎來清晨》劇照)

每當翻閱報章當聽到一些自殺報導，都會帶來傷痛的感覺，早前的學童自殺、兩岸三地歌手李玟的離世和最近新聞從業員柳爺的噩耗，其背後原因往往是與抑鬱症有關。最近大受歡迎的韓劇《精神病房也會迎來清晨》，當中出現了無數的金句，筆者希望藉着這些金句，讓讀者能夠對精神病和抑鬱症有更深入的了解！

「心理的免疫力下降時，就要來精神科，就像骨折要去看骨科，感冒的話就去內科。」其實精神病已經是非常普遍，當我們的「抵抗力」下降，「壓力」就能入侵身體，引發出不同的精神問題。可喜的是，現在很多的精神疾患，如傷風感冒那樣，都能利用藥物或心理治療根治。

「所有疾病的根源都是失去，失去最珍貴的東西，或者失去了自己，又或者失去了幸福的時光。」「人們會彼此影響，有時讓對方悲傷，有時讓對方痛苦，甚至有時讓對方生病。」「在職場要看人臉色，養育孩子也要看人臉色。」很多精神病的根源都是來自壓力，壓力可以是非常實在或虛無飄渺，對於抑鬱症患者，他們的壓力通常與「失去」有關，例如失業、失學、失戀、失去至愛或親人等等，此外很多壓力是來自於人際關係，在職人士其問題可能是職場欺凌，家庭主婦的壓力可能來自不聽教的子女，甚或是情侶吵架鬧分手。

「抑鬱症好像多變的天氣，某一天就抑鬱得像烏雲罩頂，某一天又開郎得如晴空萬里。」 抑鬱症患者的情緒可以不斷起伏，再加上有一種抑鬱症叫做「微笑抑鬱症」，這些患者可能笑面迎人，隱藏其抑鬱症狀，在社交媒體發放正面的post，但內心卻是非常抑鬱。 「罹患抑鬱症的人，他們連走到玄關穿鞋子的力氣都沒有，吃飯、洗澡、睡覺這種基本的事情都很難做到。」當患有抑鬱症，除了影響情緒，還會影響日常起居飲食，最終反映在學業或工作表現上。

「自殘並不是想死，而是在大聲呼喊著「救命」！」自殺念頭是抑鬱症其中一種病徵，當我們聽到身邊的親朋好友出現自殺念頭或自殘行為，我們不必驚慌，或許這一刻抑鬱症患者想 call for help! 因此我們更應該伸出援手，協助他們尋找專業人士幫助。

「沒有人一開始就是病人，也沒有人到最後還是病人，怎麼可能永遠都是黑夜呢？很快就會迎來清晨的！」和其他疾病一樣，沒有人是自願得到精神病或抑鬱症，要知道抑鬱症是能夠根治的，只要選對藥物或心理治療，就能藥到病除走出黑暗。

「精神疾病就是這樣的病，不知會在何時何地，也不知道會發生在誰身上，就是這麼的無法預測，所以請不要那麼肯定自己不會得那樣的病。」「或許我們都是徘徊在正常與非正常之間的邊緣人。」要戰勝抑鬱症，最好的方法就是提升大眾市民對精神病的認識和關注，這樣抑鬱症患者也會迎來清晨！

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撰文 : 林震 精神科專科醫生

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