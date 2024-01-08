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【六合彩】單式$10幸運傳奇再現　全中6個字瓜分$9,600萬頭獎

社會 11:39 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

六合彩近期3張巨額頭獎彩票，也由投注站售出。（曾耀輝攝）

六合彩$9,600萬頭獎已經塵埃落定，今期頭獎有1.5注中，每注派彩7,361萬元。據了解2名頭獎幸運兒已經向馬會提出登記領款，投注方式也曝光。

最新一期六合彩結果

巨額多寶在前，已經有結果。中獎號碼：1、4、24、31、33、34，特別號碼2。

頭獎1.5注中，每注派73,616,970元。

二獎12注中，每注派768,210元。

下一期於1月9日攪珠，頭獎彩金達800萬元。

近期投注站已售出3張巨額頭獎彩票。（資料圖片）

六合彩幸運攻略

$9,600萬頭獎由兩人瓜分，喜中全注的幸運兒，直接行入投注站買飛，只購買$10一條單式6個字就中獎，捧走巨款7,361萬元，換算賠率達736萬倍。

另一名買中半注的幸運兒，則透過手機app買半注複式中獎。

不過馬會今次沒公開在哪個投注站售出頭獎彩票。

多注巨額頭獎經投注站售出

2023年12月19日$8,300萬金多寶，當時頭獎同樣1.5注中，兩位幸運兒不是用電話或app投注，同樣直接行到投注站買飛。

其中半注幸運兒，於投注站自選5膽拖6個號碼獎券，石峽尾偉智街投注站購買彩票。自選5膽拖6腳，就是以半注$5方式買6注，投注$30，就捧走逾3,000萬元，賠率換算達100萬倍。

當日贏全注的頭獎幸運兒，投注6個號碼運財獎券，10元一注，荃灣沙咀道投注站賣出，將攬走6,175萬元彩金。

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記者：吳卓峰

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