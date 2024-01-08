天王戀事丨劉德華情牽朱麗蒨36年經過曝光　揭當年一見鍾情：只聊了半小時

▲ 劉德華跟朱麗蒨相戀過程曝光。

天王劉德華向來對感情事低調處理，他跟朱麗蒨由交往至結婚逾30年，兩人的戀事予人神秘之感。

馬來西亞資深媒體人葉嘯日前於社交平台大爆華仔跟太太的相識經過，直言自己是撮合二人的媒人。

一見鍾情定終生

葉嘯稱早年因為劉德華和朱麗倩均不想公開關系, 故他一直保持緘默, 守著這個秘密逾30年。之後他大爆二人認識過程，更說華仔對女方一見鍾情。

他寫道：「朱麗蒨是在80年代在我安排下, 有機會見到來馬演出的劉德華。當晚一同去見的包括朱麗蒨的妹妹朱麗樺。初次見面, 由於朱麗蒨的外形正是華仔鐘意的樣子, 華仔對她可說是一見鐘情，聊了約半小時。」

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▲ 劉德華朱麗蒨相戀經過曝光。

朱麗蒨苦候電話

其後劉德華返港一星期左右，葉嘯到朱麗蒨家人開設的餐館用餐，他發現了華仔跟朱麗蒨火速開展了戀情。

他寫道：

當年沒有手機, 只有座機, 就是那種擺在櫃台可以投錢幣打電話那種。

妹妹朱麗樺陪我在餐桌, 只見朱麗蒨苦守在電話機旁,

朱麗樺俏俏告訴我, 她在等劉德華的電話。

果然不久, 電話響了, 正是劉德華。

她貌似墜入愛河, 一臉甜絲絲的樣子。

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對戀情守口如瓶

不過，華仔當年密封戀情，故朱麗蒨也絕口不提，甘願當劉天王背後的女人。

葉嘯寫道：「自此之後, 朱麗蒨見到我, 也從不透露戀情進展, 如是默默成為劉德華身後的女人。也許正是這樣, 劉德華才會更加珍惜愛護朱麗蒨, 以至成為現在的劉夫人, 並有了一位漂亮的女兒, 過著幸福的日子。」

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對於媒體指朱麗蒨出身豪門, 又說陳志遠是她的舅舅，葉嘯澄清：「她家三姐妹, 還有一位大姐, 當年在巴生路經營一家海鮮餐館, 屬於小康之家。」

據知劉德華於1987年跟朱麗蒨開始交往，為免影響男友的事菜，在他背後當20年的「影子情人」，2008年二人秘密在美國結婚，當年二人返港時，吸引大批媒體往採訪，及至2012年朱麗蒨誕下女兒，現在女兒向蕙已經11歲，去年12月5日，華仔攜同妻女送別父親。

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