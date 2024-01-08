令人唏噓︱曾在華爾街工作月薪逾10萬美元　昔日天才學霸博士流浪紐約街頭16年原因曝光

▲ 曾在華爾街工作月薪逾10萬美元，昔日天才學霸博士流浪紐約街頭16年原因曝光。

美國紐約街頭一名流浪漢近日引起廣泛關注，出生於中國江蘇的他自小便是學霸，後來畢業於名牌大學，並赴美國留學，取得碩士和博士學位，又曾在華爾街工作，月薪逾10萬美元，但如今卻過著窮困潦倒的流浪生活，令人不勝唏噓。

最新影片：

根據內地傳媒報道，有社交平台博主發布影片，指在紐約街頭偶遇一名54歲的孫姓流浪漢，對方自稱是江蘇省江陰市人，復旦大學物理學專業本科畢業，然後到美國讀物理學專業碩士、博士，再任職大學研究員，其後又在華爾街從事軟件開發工作近兩年，當時月薪超過10萬美元。

孫男透露自己曾有過一段婚姻，他於上世紀90年代，在紐約遇到一名中國女子，對方有一個女兒，該名女子對他很好，二人逐漸產生感情並結婚。不過妻子經結婚取得美國綠卡後便跟孫男離婚，他因而受到沉重打擊，影響工作、生活及人際關係，更開始出現幻聽，分不清現實和虛構，並於2007年展開流浪生活，16年來居無定所、流浪漂泊，靠乞討和撿別人丟棄的食物過活。

他表示，之前一直在網吧過夜，但現在晚上沒有地方睡覺，夏天時會棲身戶外的長櫈，不過冬天天氣寒冷，便會改到地鐵站過夜。

我在美國錯失了很多機會，因此我現在的生活依然很艱辛，原因是我太不現實了。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

影片一出引起熱議，有內地傳媒曝光更多孫男的背景，他全名為孫衛東，1969年出生於江蘇江陰，學生時期是「天才」、「神童」，1985年1月，年僅16歲的他以全校第一的成績，被錄取進入復旦大學的少年班物理專業，本科學畢業後，他獲得全額獎學金，並進入紐約城市大學攻讀碩士、博士學位，曾發表30多篇全英論文，部分更刊登在核物理SCI期刊雜誌《物理評論》（Physical Review）。

而復旦大學校友會紐約分會證實，孫衛東是復旦校友，當地已有校友自發組織提供協助。據悉，孫衛東現時已換上新衣服並剪了頭髮，目前狀態穩定，亦有校友陪伴，他感謝外界伸出援手，讓他展開新的人生。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳