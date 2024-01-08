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功課壓力︱小四生印周末功課清單　印出共24頁長達3米淚崩：老師太狠了

升學教育 16:12 2024/01/08

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學生在家中打印周末的語文功課，印出合共24頁、長達3米的試卷。

每年悠長的假期，學生都十分期待，不過亦是追趕學習進度的好時機，於是不少學校會準備大量功課，不令學生鬆懈。內地河南有一段影片，學生在家中打印周末的語文功課，居然印出合共24頁、有3米長的試卷，而學生感到生氣又無奈，打印出來的功課量引起大量網友共鳴。

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根據《快科技》報道，河南周口一名今年升小四的男生，在印作業時，發現紙張的總長度非常誇張，一共列印了24張，大概有3米長，媽媽見狀拿起手機拍片。從影片可見，從影片可見，男生在打印機中印出來的功課一張連着一張，可以拉出長長一條長紙條。媽媽在影片中指兒子今年9歲，正在列印周末日語文老師布置準備的功課。

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媽媽透露，因為鄰近期末，所以老師出的作業特別多，單是語文一科，老師便發了6套試卷，可能是單面列印，所以有3米長。男生見狀，既崩潰又生氣，但又必須完成，用哭腔表達無奈：

「老師布置的作業，真的是太狠了，這還有幾張，嗚嗚嗚，太多了。」

媽媽透露，兒子為了周日可以去玩，於是周六一直寫功課，直至晚上11時。

這則影片引起網友極大共鳴，不少網友指功課量太多，「9歲，有必要嗎？？這麼多作業？」有家長表示身同感受，對學校的安排很無奈，「孩子壓力大，父母也跟著操心」。留言亦吸引了前老師，分享學生功課愈來愈多的現象，「以前做老師的時候，作業布置得很少，然後被班主任和家長追問作業怎麼這麼少！」原來是為勢所迫。更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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