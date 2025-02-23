功課壓力｜小四生印周末功課清單　印出共24頁長達3米淚崩：老師太狠了

▲ 學生在家中打印周末的語文功課，印出合共24頁、長達3米的試卷。

每逢周末，小朋友都想盡快完成功課，趕快跟爸媽出去玩！可是內地河南有位學生在家中打印出周末的語文功課，居然印出合共24頁、有3米長的試卷，而學生感到生氣又無奈，其功課量引起大批網民共鳴。

最新影片推介：

功課壓力｜24張功課共長達3米

根據內地《快科技》報道，河南周口一名今年升小四的男生，在印作業時，發現紙張的總長度非常誇張，一共列印了24張，大概有3米長，媽媽見狀拿起手機拍片。從影片可見，從影片可見，男生在打印機中印出來的功課一張連着一張，可以拉出長長一條長紙條。媽媽在影片中指兒子今年9歲，正在列印周末日語文老師布置準備的功課。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

功課壓力｜想周日去玩 男生做足一整天

媽媽透露，因為鄰近期末，所以老師出的作業特別多，單是語文一科，老師便發了6套試卷，可能是單面列印，所以有3米長。男生見狀，既崩潰又生氣，但又必須完成，用哭腔表達無奈：

老師布置的作業，真的是太狠了，這還有幾張，嗚嗚嗚，太多了。

媽媽透露，兒子為了周日可以去玩，於是周六一直寫功課，直至晚上11時。

功課壓力｜家長網民身同感受

這則影片引起網民極大共鳴，不少網民指功課量太多，「9歲，有必要嗎？這麼多作業？」有家長表示身同感受，對學校的安排很無奈，「孩子壓力大，父母也跟著操心」。留言亦吸引了前老師，分享學生功課愈來愈多的現象，「以前做老師的時候，作業布置得很少，然後被班主任和家長追問作業怎麼這麼少！」原來是為勢所迫。

更多網民留言點擊下圖：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

做功課｜小朋友做功課發脾氣？ 兒童心理學家推薦必學3招激勵孩子做功課

▲ 小朋友做功課發脾氣？兒童心理學家推薦必學3招激勵孩子做功課！

小朋友做功課慢吞吞，經常要父母三催四請才願意動手，甚至會因此大發脾氣。兒童心理學家郭博士分享了3個必學的方法，幫助家長激勵孩子做功課！

1. 留意小朋友腦袋有沒有放「小息」時間

2. 善用「相反反射法」

3. 從鼓勵角度入手 令孩子更易成功

點擊圖片睇詳細解說：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

延伸閱讀：做功課︱小朋友做功課發脾氣？ 兒童心理學家推薦必學3招激勵孩子做功課

相關報道：

大義滅親｜男童不忿未做完功課被罵 舉報父親藏毒家中被警搜出這1物

做功課︱小朋友唔肯做功課催促下更發脾氣 兒童心理學博士3個辦法教出自覺好孩子

解決拖延症｜平日懶溫習考試前臨急抱佛腳 爸媽必學4招改善子女拖延症

廢除功課｜日本一小學廢除功課1年 學生成績竟變成咁校長點解釋？

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】