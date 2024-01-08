山姆超市︱中旅社推深圳東莞即日遊低至$99起　山姆超市掃貨包會籍低至$99起

▲ 中旅社推出全港最平山姆旅行團，$99起包午餐和會員卡，還有國家級景點。

【山姆超市/深圳/中旅社/山姆團/好去處/旅行團】山姆超市熱潮持續，愈來愈多旅行社相繼推出山姆旅行團，吸引香港市民。近日中旅社亦加入戰團，推出「東莞+深圳掃貨一天遊」，團費平盡全港，只需$99起，包山姆會員年卡及午餐，而行程除了會到山姆會員商店外，還會遊覽香市牙香古街。

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中旅社推$99起即日來回山姆團

最近中旅社推出「東莞+深圳掃貨一天遊」，以即日來回為招徠，雖時間緊逼，但依然有景點安排。行程會到山姆會員商店外，包一張山姆會員年卡，還會遊覽屬國家級非物質文化遺產的香市牙香古街。牙香街全長500多米，曾成就「廣東四大名市」之寮步香市的美名，以嶺南明清建築風格為主，目前牙香街有多處香文化知識館，包括中國十大香館之一「裕淏香館」、「東莞市沉香協會」、「香神文化廣場」等，以及30餘座各具特色的風格店舖。

▲ 行程將會到屬國家級非物質文化遺產的香市牙香古街。（圖片來自：搜狐旅遊）

遊覽牙香街後，行程會包午餐「水鄉豆皮雞及莞城琵琶鴨宴」，之後會參觀廣藥集團的大健康旅遊宣傳基地，最後便是行程重頭戲，前往山姆會員商店購物。

1月設有8團 4團爆滿

一月的「東莞+深圳掃貨一天遊」共設有8團，其中5團於周末舉辦，當中的4團經已爆滿，餘下在平日及周末的4團亦已成團。要留意的是，星期六的團費會稍貴，價錢由$199起。

▲ 1月已有4團爆滿，另外4團亦已成團。（中旅社網站截圖）

據中旅社網站顯示，除了團費99元外，每人每日須支付$70服務費，團費亦不包括付予隨團領隊、當地導遊、司機的有關服務費。

中旅社「東莞+深圳掃貨一天遊」

團費：每位$99起

出發日期：1月13、14、16、18、21、23、27、28日

行程：香市牙香古街、廣藥集團大健康旅遊宣傳基地、山姆會員商店

備註：單人/單數組合如3，5，7，9位報名必須補單人房附加費

查詢及報名：按此

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責任編輯：王明芳