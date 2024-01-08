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旁觀者劇透丨第6至10集劇情預告　覓希終決定出手解決施虐者

娛樂 12:11 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《旁觀者》

TVB劇《旁觀者》由周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅等演出，劇情講到覓希出現欲救受傷的自如，自如反而要求他幫忙救走「PaperDoll」……

第6集 （8/1）

「龍DollDoll」由搜集「PaperDoll」之物品，引發出綁架「PaperDoll」、把她收進度身訂造的公仔箱之念頭。

自如展開調查，欲觸碰采文以了解案情。獲救的「PaperDoll」原來是覓希認識的女子練采文，二人由孤兒院時期便已相識，大學時期更是情侶，可惜後來分手，從此各走各路，但采文暗裡一直留意著覓希，亦知道他與自如的關係……

采文擁抱自如感謝她救了自己，自如感應到覓希與采文熱吻的感覺……

第7集 （9/1）

已成為社工的張柏妍重遇大學同學馬子洋，二人相處甚歡；柏妍及後卻發覺有異，往曾與子洋光顧的「Rabbit Cave」才發現真相……

柏妍大學時跟子洋要好的同學Wesley與Ashley為伍，Wesley的一個提議竟引發一件憾事，害得浚祈意外受傷。

柏妍內疚不已，畢業後成為社工。另一方面，浚祈與柏妍緣慳一面，他一心只為幫自如與覓希重修舊好。覓希知采文想他跟自如一刀兩斷，他卻放不下自如，終豁出去跟自如擁吻。

第8集 （10/1）

自如跟覓希擁吻感到他的真心，覓希終令她放下擔憂願意認真交往。柏妍夢遊時獲大昇相救，覓希提議柏妍解除心結令夢遊痊癒，關鍵就是她曾傷害的那個人。

柏妍為闊太尋找女兒Abby，險被她所傷，幸得浚祈出現制止。另一方面，與Abby交惡的Fanny被殺，柏妍竟成為疑兇，浚祈欲找證據替柏妍脫罪。柏妍為過去的惡作劇向浚祈道歉，二人重新成為朋友。自如感應到Abby與Fanny的交惡是沈智勛操弄所至，覓希亦認出智勛……

第9集 （11/1）

自如發現沈智勛以操弄女人為樂，欲找出拘捕他的罪證。覓希決心對阿勛下殺手，安排約會分散自如注意，並計算好時間，打算殺死阿勛及處理屍體後再跟自如約會，怎料出現連番意外……

自如對覓希起疑心，更感覺覓希正用阿勛操弄女人的手段對待自己，她為逃避心中的不安，吃大量甜食強行關上「高敏感」能力，查案時又喝大量鹽檸水，造成精神狀態失衡而倒下住院。

覓希為了自如，決定放棄「鼠尾草殺手」的身份。此時，其藏屍地點被發現……

第10集 （12/1）

自如調查藏屍地點的屍體，更肯定「鼠尾草殺手」的殺人動機。警方正式成立專案小組作調查，自如卻被摒除在外。

覓希對屍體被發現處之泰然，只想放棄過去，與自如白頭到老。

低智商人士的院舍發生墮樓事件，傷者羅小白大難不死，自如憑「高敏感」看穿施虐者「真面目」，可惜無法指證其惡行；覓希本欲消滅施虐者，還是作罷。

小白的好友阿章墮樓身亡，覓希終決定出手解決施虐者，行動期間卻被自如發現追捕，二人在一門之隔第一次對峙……

撰文 : TOPick柴犬出動

旁觀者（電視劇） 電視劇 TVB

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