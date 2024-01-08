旅遊注意｜31歲中國男遊客　泰國布吉浮潛遇溺亡　肺吸大量海水窒息出事經過曝光

▲ 31歲中國男遊客，泰國布吉浮潛遇溺亡，肺吸大量海水窒息出事經過曝光。

不少人去泰國旅遊都會玩水上活動，但切記要做好安全措施。一名31歲的中國籍男遊客日前在泰國斯米蘭群島（Similan Islands）國家公園海域浮潛期間，不幸遇溺失去意識，最終搶救無效身亡。

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綜合泰媒報道，泰國第3區海事執法指揮中心上周五（5日），接到來自攀牙府考拉地區醫療中心的協調報告，稱一名31歲中國籍男遊客在攀牙府斯米蘭群島國家公園海域遇溺，並失去意識。

該名男遊客是隨27人的旅行團前往泰國旅遊，入住於布吉某酒店，並在上周五前往斯米蘭群島遊玩。事發當日上午10時40分許，該名男遊客穿戴了救生衣和浮潛面罩，從船頭跳下進行浮潛。但之後因感覺快要溺水，他就將面罩摘下，無法控制並逐漸失去意識。船員見狀立即將他帶上船為他進行心肺復甦，後轉移至斯米蘭群島國家公園急救。

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斯米蘭群島國家公園方面與醫療中心協調後，初步判斷該名男遊客肺部吸入大量海水，使其窒息並逐漸失去意識，隨後不幸離世。目前，遇難者遺體被存放於布吉島瓦奇拉醫院，以便後續作進一步調查。

據介紹，斯米蘭群島國家公園是著名的「潛水聖地」，而中國駐泰領事館亦曾於2023年3月就浮潛活動發布安全提醒，表示此類項目看似難度較低，實際具有較高風險性，提醒同胞謹慎參與。

6步遇溺急救方法

據本港仁安醫院資料顯示，遇溺時呼吸道受阻可致呼吸困難，甚至停止。當身體組織缺氧時，腦部及心臟也會相繼受影響，最後引致呼吸及心臟停止，如不及時急救，腦細胞將遭受無法治癒的損壞，嚴重可導致死亡。以下為對遇溺者的急救方法：

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