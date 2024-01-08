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【北上消費】COSTCO山姆消費永續？　專家分析風向逆轉兩因素

社會 12:23 2024/01/08

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北上消費模式或有變，黃傑龍分析兩大因素。（資料圖片）

COSTCO深圳超市本周五（12日）開幕，加上山姆超市於深圳、珠海掀起熱潮，近期港人熱話之一都離不開北上消費。可是有本地餐飲業界分析稱，消費風向很可能忽然轉變，開始出現消費疲勞。

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叙福樓集團主席及行政總裁、香港優質旅遊服務協會主席黃傑龍於fb發文稱，留意到近日關於「北上消費」的模式，開始有明顯轉向，消費者一不留神，花錢就會失去預算，兼且耗費體力。

黃傑龍憶述，上星期去剪頭髮，坐隔籬嗰位女士成個鐘都喺度講上深圳消費，但跟他平時聽到嘅出現明顯轉向。

綜合一個鐘內容，大致上可以濃縮為：

  • 你唔好以為上去消費好平呀，上得去樣樣嘢就會洗多啲，呢樣又買下果樣又搞吓
  • sell兩sell又會做個貴啲嘅plan，冇$1000落唔返嚟
  • 個個禮拜上去洗一兩千搞唔掂，同埋你估唔攰㗎

COSTCO山姆超市長做長有？

黃傑龍又提到，還有好多人的話題—山姆超市，其實係美國Walmart旗下的會員商店，跟即將在深圳開業的Costco，也在歐美存在數十年，主要供小微企批發入貨，所有貨品都要買「大量」（當然係以微企嘅標準叫做大量）。

他指出，「常識都知批發入貨當然係會平啲，歐美好多人住得好遠，橫掂都係一個月揸車出去買一次嘢，屋企又大雪櫃都幾個，所以就衍生左有啲人做會員買返屋企呢種行為。」

他憶述，香港都曾經出現過呢種歐美批發商店（應指90年代結業的香港家樂福），一開始時，大家着魔咁瘋狂購買，因為覺得好平，慢慢就會發覺自己蠢咗，因為大量購買咗嘅嗰啲薯片會冧咗、汽水都過期，然後發覺成屋變成貨倉，自己個雪櫃又冇咁大，自己嘅人生變成運貨工人。

每次都有人認為自己可以用團購搵埋啲朋友一齊買嘅方式去突破，然後你漸漸就會發覺原來口味同埋價值觀始終唔同，漸漸會覺得好煩同埋失去自由，同親戚朋友夾錢買嘢搞到嗌交。

黃傑龍認為，「不過每10年一代人，以前試過嘅而家又要再發生，可能今次唔同呢。」

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記者：吳卓峰

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