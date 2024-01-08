天降橫禍｜天降巨型冰錐　男大生校園遭砸中慘死　冰錐大如雙人床CCTV揭事發一刻

被高空跌下物件砸中足以致命！山東一名男大學生，上周五（5日）慘遭從天而降的巨型冰錐砸中頭部，當場重傷倒地不起，送院搶救後不幸身亡。據閉路電視畫面顯示，當時冰錐墜落速度極快，男大學生被砸後瞬間倒地。現場目擊者則表示，冰錐體積僅「比雙人床小一點」，嘆當時事發突然，發現時想出言提醒已來不及。

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綜合內媒報道，該名就讀於魯東大學的男大四學生，事發當日早上約10時許，於校內南校區學苑3號樓底一銀行門口，被從天而降的冰錐砸中頭部。據閉路電視畫面顯示，事發時該名男大學生於建築物門口站立，起初一塊體積較小的冰錐落在腳邊，半秒第二塊巨型冰錐緊隨其後，瞬間便砸中他的頭部。

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目擊者：冰錐僅比雙人床小一點

據現場相片顯示，男大學生被砸中後倒地不起，口鼻處有血液，頭部旁有冰錐，被送往煙台山醫院南院後證實重度顱腦損傷，搶救6至7小時後宣告不治。

現場目擊者憶述指，冰錐疑從身後建築物跌落，發現時想出言提醒但已來不及，當時墮落冰錐形狀不規則、體積極大：「墮落冰錐只比雙人床小一點，那個學生想躲，但根本躲不開。」

校方當晚發出通知

據悉，男大學生身後大廈3樓以上為學生宿舍，樓下是商舖超市，樓高達30層。校方於事發當晚在各班群中發出注意冰錐的相關通知，提醒同學盡量遠離懸掛冰錐的建築物，警惕冰錐墜落。

網民：天降橫禍！

當地冬天寒冷，建築物上容易因雪水堆積，形成冰錐，不少網民認為校方應及早排除這此安全隱患避免悲劇發生，「學校不應該早一些除安全隱患？」亦有人認為事件如同電影劇情，認為死者被砸中非常不幸。

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