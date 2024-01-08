【呈請破產】于品海遭呈請破產　雙方須於2月中前再呈交文件

▲ 于品海遭呈請破產，法官排期於2月19日聆訊。（資料圖片）

《香港01》創辦人于品海早前遭建銀國際海外有限公司入稟高等法院呈請破產，破產聆訊今（8日）於高等法院進行。呈請人表示雙方仍未能訂出聆訊日期，法官指示雙方於2月19日前呈交文件，案件押後再訊。

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呈請人建銀國際海外有限公司，被呈請破產的為于品海。于品海今沒有到庭，由律師代表應訊。

呈請一方表示雙方未能訂出聆訊日期，要求法庭盡快排期處理。法官指示雙方須於2月19日呈交文件，雙方須據法庭指示呈交誓章，案件押後再訊。

根據早前入稟狀顯示，建銀國際海外有限公司曾於2022年6月入稟高院，指於2021年3月24日未如期獲BVI公司Pippen Limited支付到期價格逾3.8億元債券，只獲分批支付約3,700萬元款項，遂入稟追討本金連利息共約4.1億元，于品海為有關交易擔保人之一，遂一併被入稟追討。



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記者：林育慧