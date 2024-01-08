學童輕生︱TOPick免費講座逾百家長參與　Ben Sir教3招親子溝通技巧助子女建「精神雪櫃」

▲ Ben Sir與TOPick聯乘舉行免費親子溝通講座，分享育兒心得。

本港接連發生學生輕生個案，從事教育工作多年的歐陽偉豪（Ben Sir）對學童自殺的問題表示關注，Ben Sir於5日到北角《香港經濟日報》舉行「教家長做家長」免費講座，現場座無虛席，名額限定80人，最終有逾百人參加，TOPick亦即時加開座位，讓更多家長受惠。一眾家長與Ben Sir分享育兒難處，當中提到親子溝通技巧及如何增強學童的抗壓力，而Ben Sir的助教Angle都有分享自己的成長經歷，家長都大讚獲益良多。

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Ben Sir提到親子溝通要注意語言表達，例如一位媽媽跟他說「我見阿仔好多功課，又要練波，好辛苦」，Ben Sir就指「係阿媽覺得阿仔辛苦，定阿仔親口講自己辛苦？」另外，Ben Sir指一些鼓勵的說話其實帶有傷害性，例如「加油」、「唔好畀咁大壓力自己」、「可以諗吓啲開心嘢」、「唔好諗埋一面」、「你已經好過好多人，好多人仲慘過你呀。」

Ben Sir指鼓勵説話應該是接納性，例如:仔女考試0分，先同意仔女的感受「我見你好唔開心喎」，然後提出建議「想唔想以後開心啲吖，想開心啲，咁你有咩建議吖？」然後為仔女定下目標，成績進步的獎勵。

父母要轉數快及有口才

Ben Sir指要做好親子溝通首先做父母都要轉數快同有口才，因為年代不同，現在的小朋友不需要憂柴憂米，所以更會思考心靈哲學等問題，例如：理想、人生意義、死亡等。所以家長都要與時並進，遇到一些自己解答不到的問題時，不要扮識，最好google一下，了解問題的本身。否則父母只會成為仔女一部提款機。

為子女建立精神雪櫃

Ben Sir表示要為子女建立精神雪櫃，雪櫃中的「食物類型越多，拉開可能越多」，何謂精神雪櫃的食物?就是仔女的興趣、藝術、知識技能、運動、信仰等。其中運動可以讓子女練習堅毅意志，因為要經歷痛苦才能獲得安多酚，而安多酚可以令人減壓，是一種開心的物質，而運動比賽中有輸有贏，也能讓仔女領略失敗的感覺，習慣了失敗，自然就能增加抗壓力。總而言之要讓子女除讀書外，要找到自己的興趣。

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最後Ben Sir指要注意輕生或曾經輕生的多數都是讀名校成績好，因為他們喜歡思考，而且「精神雪櫃」食物儲備較少。所以要增加精神雪櫃食物儲備，負能量的失敗感及正能量成就感，互相中和，達致平衡。

席間還有助教Angle的分享，她以自身的經歷勉勵一班家長，她現正在港大讀醫，立志成為精神科醫生，但原來從小讀書差出身band 2尾中學，原生家庭採取放養式教育，爸媽也覺得她早日出來工作更好，不一定要讀大學。後來Angle遇上良師啟發努力學習，立志要考入港大醫科，她每日溫書12小時，終於成為該校首位在DSE英文科取得5**的學生，一圓入港大醫科的夢想，她現正是港大的5年級醫科生，她希望再讀精神科專科資格，成為一名精神科醫生。

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記者:陳麗薇

