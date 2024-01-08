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【賀年食品】都爹利會館龍年賀年糕點$268起　新春單點菜式最平$228

社會 12:40 2024/01/08

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都爹利會館推出多項龍年賀年糕點，價格由268港元起。圖為都爹利蘿蔔糕早鳥價$328（都爹利會館提供）

佳民集團旗下米芝蓮一星餐廳都爹利會館推出多項龍年賀年糕點，價格由268港元起。

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由即日至2024年1月20日，於都爹利會館網店預訂賀年糕點享有早鳥優惠，經典都爹利年糕$268（原價HK$298）、都爹利蘿蔔糕$328（原價HK$348）和都爹利芋頭糕$328（原價HK$348）。賀年糕點的換領日期為2024年1月30日至2月8日。詳情即看餐廳官網

都爹利會館亦推出了禮盒套裝，包括步步糕升禮盒套裝$2,088（原價HK$2,288），內藏都爹利年糕、5頭南非鮑魚配都爹利秘制鮑魚汁 （5件）、都爹利秘制X.O.醬、香脆核桃酥、Veuve Clicquot Ponsardin Brut及福茗堂 2018小白茶禮盒 （24片）。

（都爹利會館提供）

於2024年2月1日至2月25日期間，餐廳同時推出一系列新春限定嚐味餐單賀年菜式以迎接龍年。賀年精選6道菜餐單價錢為每位$1,188，菜式包括花旗參石斛花膠燉雞及西蘭花豉汁龍蝦球。另備賀年至尊8道菜餐單 ，價錢為每位$1,888，菜式包括哈棗拼招牌叉燒及鮑汁南非四頭鮑魚拼天白菇。上述價格須另收加一服務費。

餐廳另設多款新春賀年單點菜式，包括鴻運當頭麒麟斑件 (每位HK$368) 、發財好市髮菜蠔豉豬手 (每位HK$228) 及五福臨門馳名糯米飯 (每份HK$368) 。

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責任編輯：陳麗娜

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