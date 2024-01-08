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病毒爆發︱許樹昌料1至3月流感新冠夾擊　兒童孕婦同時感染易併發重症

兒童健康 12:51 2024/01/08

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本港將進入流感高峰期，專家料1至3月流感新冠同時夾擊。

【兒童健康/流感/新冠肺炎/肺炎支原體/RSV/腺病毒】本港將進入流感高峰期，中大呼吸系統科講座教授許樹昌周日（7日）於TVB節目《講清講楚》受訪，預計本港今年1月至3月將同時受新冠及流感病毒雙重夾擊，呼籲高風險族群應儘早接種疫苗，而市民如進入人多擠迫的地方，應自覺戴上口罩。本港10個兒科學會曾發表聯合聲明，強調孕婦、嬰幼童、高齡或長期病患者等高危群組，若同時感染流感及新冠，則更易併發重症，增死亡風險。

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流感新冠預計1至3月夾擊本港

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，醫管局實驗室數據顯示，截至上周五流感陽性率已達12.6%，超出9.2的基數水平，相信本港將在今個星期進入流感高峰期，並指出近期污水監測結果顯示，新冠病毒量有所上升，估計1至3月將同時迎來新冠及流感病毒夾擊。

許樹昌續指，本港目前流行的流感病毒中，以甲型H3N2佔8成為主，呼籲屬高危的長者族群盡快接種疫苗。

兒童及孕婦同時染流感新冠 嚴重可致命

香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會等10個兒科學會曾聯合聲明指，冬季為流行性感冒季節，預計流感的肆虐將會對沒有免疫力的人群造成重大範圍的嚴重感染，強調高危群組如孕婦、嬰幼童、高齡或患有長期病患人士，若同時感染流感和新冠病毒，更加容易引致重症、急性併發性和死亡。

聲明解釋，急性壞死性腦炎為一種嚴重的神經系統疾病，由病毒入侵中樞神經系統並引發隨後的炎症反應所引致。它的病徵包括全身抽筋，患者意識和神智迅間轉差，快速地導致昏迷和死亡。即使患者僥幸地康復，但隨後可有廣泛的多器官損害和終生神經功能缺損，需要長時間醫治和復康治療。

可同時接種新冠及流感疫苗

有關兒童染新冠入院趨勢有所上升，港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華亦曾呼籲，市民不用等待新一代新冠疫苗，高危群組可接種現有新冠疫苗加強劑；而新冠和流感兩款疫苗可同時接種，不會有嚴重反應。

醫生教分辨5類病毒症狀

本港持續出現呼吸道感染病例，而以兒童首當其衝，其中包括了流感病毒、支原體病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒和新冠病毒較為常見。這5類病毒各有不同症狀，家長需留神注意。

流感病毒VS新冠病毒

本港呼吸科專科醫生盧浩然曾表示，流感病毒與新冠病毒病徵十分類似，惟新冠肺炎病毒屬多樣性，部分患者只有輕微病徵，如疲累、喉嚨痛，甚至無病徵，亦有部分患者情況嚴重，包括缺氧、需要插喉的嚴重肺炎個案；流感有較明顯症狀，通常染病後一至兩日就會出現病徵，而9成患者亦會發高燒，其溫度可高達38.5度。

支原體病毒

支原體肺炎早前在內地大爆發，首都醫科大學附屬北京兒童醫院呼吸科主任徐保平表示，其主要症狀有二：一是發熱，二是咳嗽。其中，咳嗽初起是陣發性乾咳，進展中會有咳痰。有人會出現胸痛、喉嚨痛、頭痛等症狀，少數人出現紫紺、呼吸困難等現象，應及時到醫院就診。

呼吸道合胞病毒

本港衞生防護中心稱，呼吸道合胞病毒引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。這種病毒是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，以及間中會引起中耳炎。

腺病毒

台灣兒童感染科醫生顏俊宇曾在個人社交平台稱，感染腺病毒都有「高燒快7天，咳嗽有痰、鼻涕、鼻塞、喉嚨痛、眼睛紅癢，甚至有大量黃眼屎」。

而本港衞生署資料顯示，腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒。因應不同的血清類型，病毒可引致呼吸系統症狀，亦可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。腺病毒感染全年皆會發生。不同血清類型的腺病毒可引致不同的病徵，例如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等呼吸道感染病徵；腹痛及腹瀉等腸道感染病徵；以及眼睛發炎（俗稱紅眼症）。兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染。而且此病症並無特別的抗病毒療法，患者一般依靠輔助性治療及補充水分。

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責任編輯︰王明芳

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