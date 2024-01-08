飛常日誌丨郭柏妍OL造型賣萌　劉穎鏇戴祖儀空姐黑絲look騷逆天長腿【多圖】

▲ 蔡思貝、劉穎鏇、戴祖儀、郭柏妍等TVB靚女花旦參演新劇《飛常日誌》。

馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧、洪永城、吳偉豪、戴祖儀、郭柏妍及徐榮等參演的《飛常日誌》，圍繞機場禁區內外每日接連發生的二、三事，以戲劇手法帶出機場不同部門員工如何透過緊密合作。

《飛常日誌》故事圍繞中央控制中心值班經理楊尚偉（馬國明飾）及見習行政人員方可兒（郭柏妍飾）發生，由於中央控制中心負責監察整個機場運作，需要和機管局其他不同部門合作及協調，二人經常接觸的機管局員工分別有機場客運服務經理呂芷珊（高海寧飾）、機場保安經理（行動）陳杰（洪永城飾）、機場飛行區運作經理李勝祥（徐榮飾）。

蔡思貝飾演的張若玲為航空公司駐機場主管，同時亦是楊尚偉前妻，在公在私均與楊尚偉有緊密接觸；演空中服務員的劉穎鏇（Tiffany）及戴祖儀，亦同樣會圍著楊尚偉發生故事。

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蔡思貝馬尾Look逆齡

今日（1月8日），《飛常日誌》劇組發布官方造型照，思貝、Tiffany及祖儀的黑絲空姐Look相繼曝光，同樣擁有修長美腿的三人各有各美態，當中以高人一等的Tiffany最為搶焦，逆天長腿配以甜美腰果眼再加無敵笑容，令人眼前一亮。

Tiffany受訪時坦言是次是首度在劇集飾演空姐角色，並笑言曾一度被誤當真空姐：「我劇入面大部份戲份都係著空姐制服，成件事好有趣。」

她續回憶說：「我之前唯一一次著過空姐服，就係拍《學是學非》，但都未曾試過咁Official梳好晒頭去做呢個造型。最開心好多公司同事都讚我好似空姐，同埋喺機場度都有人當咗我真係空姐咁。」

祖儀與思貝的紅系空姐Look亦絕不輸蝕，前者以甜美取勝，後者在劇中由於已升職，故主要以OL形象示人，當中的大蝴蝶馬尾造型更甚有逆齡效果。同為靚女一族的郭柏妍Rosita雖然劇中沒有指定制服，但卻長期以短打（短裙及短褲）出入，青春無敵極度符合新鮮人身份。

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向麥大力偷師

男藝人代表方面，雖然馬明形象夠專業、徐榮夠多變，可惜依然未能匹敵朱仔朱敏瀚的「黑超機師」Look，每次出場十居其九都「戴住副超」的朱仔，舉手投足均相當有型，在劇中飾演情聖自然說服力爆燈。

朱仔受訪時透露飾演機師是其加入TVB後的其中一個夢想：「因為細個有睇《衝上雲霄》，我好開心可以喺呢間公司正式著一次機師衫拍劇，相信機師係每一個入TVB嘅演員其中一個夢想嘅角色，今次終於圓到夢。」

談到造型，朱仔笑指有向曾做過機長的好友麥大力偷師，單是眼鏡及行李箱已充滿學問：「我會問佢時下飛機師通常會著咩衫同拎咩喼，所以我自己另外配咗副眼鏡同埋個喼都跟番麥大力嘅指引，希望呈現出嚟寫實啲。」

除外觀，麥大力又教朱仔最緊要鎮定：「因為飛機師係負責保護乘客嘅安全，所以一定要係最淡定嗰個，所以我劇入面無論遇到咩危急情況，我都係選擇用最Calm嘅狀態去應對。」

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朱仔補眠慘遭「偷襲」

朱仔在劇中與空姐戴祖儀有不少對手戲，談到首度合作的祖儀，朱仔笑指對方聲線「好刺耳」：「佢好開心嘅，聲線好響亮、有啲刺耳咁啦，但就令到現場成個工作氣氛都好好，佢亦好貼近到角色嗰種巴渣，我哋劇入面都幾大對比架。」

據官方宣傳照，朱仔與祖儀確是相當老友，祖儀更趁朱仔補眠期間「偷襲」對方玩自拍，難怪朱仔笑言遭空姐祖儀「調戲」，十分爆笑。

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