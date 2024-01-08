抽水王丨林作連日暗示快將做爸爸　裕美慘被男友抽水親否認懷孕

▲ 林作不停抽女友水呀！

自稱「香港抽水王」的林作，除夕夜分享女友裕美入院睇婦科的照片，之後就頻頻出post似暗示快當爸爸。昨晚繼續出post抽水，林作寫道：「本人宣佈：將會於明晚11點，公佈驗孕測試結果。明晚測試完，即刻拍片公佈。希望係虛驚一場。我真的很不想做爸爸。」。

另外林作留言：「你同我聽日好好驗驗。幾個月沒黎M，你仲唔擔心？！」

抽水王丨林作懷疑裕美懷孕 聲稱已為孩子改名：相信本人是經手人

裕美否認有喜

不過裕美已跟媒體否認懷孕，原來上月26日那天，裕美攜同媽媽往主題樂園遊玩，雖然已經穿羽絨和貼暖包，裕美最終也著涼病倒，由於不停嘔吐，故決定入醫院檢查。

▲ （取自instagram）

抽水王丨林作著露腰衫扮女人做直播帶貨 裕美裝「假大胸」：裡面有12個墊

林作被女友鬧「真心煩」

經醫生診治後，裕美可能患上腸胃炎，不過吃完藥後，裕美依然有嘔吐。至於是否孕吐，裕美稱已經檢查過並非有孕，更承認經期向來紊亂。

上周五，林作透露懷疑女友裕美有孕，只是待醫生確認，又說連BB名都改了「JPEX」。翌日，林作分享一張黑白照，相中是一名大肚腩男人和一名大肚婆，當時tag了女友裕美兼寫道：「我唔想好似美美咁。」其後裕美忍不住留言：「你真心煩」

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