網絡熱話丨與女友拍拖3年恩愛如昔 男子婚宴驚悉對方是阿姨崩潰：嚇壞了

原以為電視劇先有「情人是親戚」的狗血劇情，當真實發生在自己身上時，相信所有人都會感到不知所措。台灣一名男網友最近發文表示，自己與女友交往3年恩愛如惜，更互見對方家長，怎料一場婚宴意外發現女友竟是遠房親戚，按輩份更要叫女友「阿姨」，讓他崩潰直呼「之前在亂倫嗎」。

台南一名林姓網友於社交平台Dcard以我居然交往了我的遠房阿姨(女朋友!?)發文，聲稱自己與女友既不同姓氏亦住在不同城市，他家住台南，而女友姓鄭住在桃園，交往三年一直相處融洽，也見過雙方家長。

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直到一次林男母親致電詢問是否出席堂哥於中部舉行的婚禮，剛巧女友說有事要回家一趟，於是決定答應。到了當天早上，女友傳來一張身穿可愛小禮服的照片，才發現她也是出席婚禮。雖然林男一度覺得很巧，但想著良辰吉日本就不會只有一對新人結婚，因此也沒有多想，

不料到了婚宴會場後，林男看到一個熟悉的身影竟是交往三年的女友，讓他瞬間「嚇到吃手手了」，令他驚訝的是他們都是男友的親友，此時雙方父母碰頭，發現他們居然互相認識，才驚覺彼此遠房親戚關係。

在確認彼此族譜後，女友的祖先跟林男的祖先雖在阿祖那輩是兄妺，而女友的祖先當時是大姐，林男家的祖先是小七，兩者相差約20歲，因此女友的輩分居然在他之上，稱她一聲「阿姨」。

林男直言，「那之前恩愛的時候不是都在亂倫嗎？原來我一直以來交往的對象，居然是我的阿姨。由於雙方家長都不知道如何應對這樣的情況，各自被雙方家長領回家，不知怎麼面對這樣的情況。

帖文曝光後引起熱烈討論，不少網友大呼「好扯ㄚ⋯⋯求後續發展」、「我覺得沒關係啦，都發展到這裡了，親等差那麼多，應該是可以結婚的啦」「親等差那麼多，感覺...親上加親阿!!!」，更有不少網友安撫帖主表示，「沒事～法律上來說可以結婚」、「應該是沒問題啦，法律上也只有說六等(?)以內不得結婚……只是逢年過節一定超尷尬」、「其實往好處想結婚可以少辦幾桌」。

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責任編輯︰王明芳