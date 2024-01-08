【非洲豬瘟】業界料本地豬供應減一成　促政府加強源頭堵截做好消毒工序

▲ 業界料本地豬供應減一成，促政府加強源頭堵截。（資料圖片）

過去一個多月，新界多個豬場接連爆發非洲豬瘟，更由流浮山、新田，蔓延至古洞及上水豬場，政府稱很可能跟收集動物屍體有關。根據食環署資料顯示，本地活豬供應量過去多月每日平均約300多頭，去年12月有255擔，由同年4月384擔的高位減少逾3成，但每擔平均拍賣價同比跌5%至去年底的1,192元，參照近月的價目更有下行趨勢。本地業界稱，雖本地豬減少對市場供應量沒有造成太大影響，近日零售價甚至有輕微跌幅，但對個別的本地豬農一定會有影響，促請政府加強源頭堵截，做好消毒工作，以免再次銷毀豬隻令豬農損失慘重。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅指出，本地豬只佔香港整個豬肉市場不足10%，故本地豬價暫未受非洲豬瘟影響，甚至因為近日假期港人多外遊，需求減少令零售價輕微下降，他以瘦肉為例，現時本地豬零售價，約為40元至50元一斤。

香港養豬業發展協會主席陳建業指出，近一個多月接連有約5個豬場爆疫，雖然銷毀本地豬隻暫時未對活豬供應構成太大影響，但令到業界人心惶惶，只能做好消毒措施及加強監察，包括加強收集豬屍及禽畜廢物運輸車的消毒工作。他稱，豬瘟的潛伏期長達15天，要持續3個月沒有新個案出現，才算解除危機。

立法會漁農界議員何俊賢表示，目前全港約有8萬隻豬，過去數月已因非洲豬瘟銷毀逾萬隻豬，以香港每日約250隻本地豬推出市場計算，等於少了20至30隻，佔比12%，指雖然暫時對整體供應量未構成重大影響，但勢必影響部分只出售本地豬的零售商的生意。

漁農業諮詢委員會委員劉漢傑日前在一個電台節目中表示，內地自2018年開始爆發非洲豬瘟，病毒已變種，較以往更難察覺，認為要加強源頭堵截，需要業界及各政府部門間通力合作，做好消毒工作，「最近爆發懷疑先由一個源頭感染一個豬場，經由業內一些運輸程序未做得夠、消毒未夠，可能棄死豬時，車未消毒好。」

他又認為，凍肉的監管亦不可忽視，因為病毒在凍肉的生存期長，不能排除有關病毒經貨車傳播到農場的可能性，故促請當局加強監管有關範疇。

不同國家的凍肉，來到香港、會到街市，街市的車亦都會穿梭在整個香港不同的道路上，都有機會感染到農場。其實非洲豬瘟（病毒）可以在凍肉內存活超過1,000日都不會死，所以我們在凍肉上的入口是否需要進行些檢測？一定要把好關。

另外，他認為當局現時按市價、即本地豬平均價格向豬農賠償，指爆發豬瘟的農場連配種的豬已經銷毀，農場要重新營運必須2至3年的時間，期間農場不能營運，豬農更沒有收入，強調豬農一貫不希望獲得賠償，只希望當局從源頭堵截病毒，令豬場可如常運作。

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責任編輯：陳麗娜