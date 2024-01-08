萬千星輝頒獎典禮2023丨高海寧努力磨練演技用「作品說話」 　憑《新聞女王》成女配大熱

▲ 今年高Ling都好大機會拎獎。

高海寧（高Ling）憑《新聞女王》演「Cathy」一角人氣急升，為其帶來不少商演活動搵真銀，而且，每次她一出場也獲大批粉絲應援支持，認真厲害！

新聞女王丨高海寧商演超親民狂派心 人氣攀升粉絲大叫「詩晴」撐場

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萬千星輝2023丨演技大躍進 成女配大熱

今次高Ling在劇中表面為上位不擇手段，實際背後為孝順女，為了患有失智症的父親（Joe Junior飾）而努力坐上主播之位。

其中一幕，她對着父親的剖白，邊掛著笑容邊落淚，場口感人，令不少觀眾邊看邊落淚，更大讚高Ling演技大有進步，指她與Joe Junior的所有場口均相當好看，並睇好她今年在《萬千星輝頒獎典禮》奪得最佳女配角。

的確，今年高Ling的表現獲讚，難怪她亦認為「Cathy」是其代表作之一，並感受到觀眾對角色的熱愛。

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萬千星輝2023丨被封「TVB咪神」

2008參選港姐繼而入行的高Ling，轉眼在娛圈打滾了16年，最初憑着豐滿上圍被封為「TVB咪神」，加上初時她在劇集或綜藝節目中不時晒美好身材，被觀眾標籤為「花瓶」。

高Ling曾承認姣好身材耽誤其演藝事業，儘管多努力也不被看重，而性感形象亦被誤會是「唔係幾好嘅女仔」。

▲ 高Ling初出道被觀眾標籤為「花瓶」。

萬千星輝2023丨撇甩「花瓶」形象

因此，高Ling一度感到不開心，她曾於訪談說：「曾有一段時間又封胸又做這做那，不想大家focus在我身材上面。」

及後，她努力撇甩「花瓶」形象用「作品說話」，她在《金宵大廈》、《C9特工》、《殺手》﹑《反黑路人甲》﹑《童時愛上你》以及《新聞女王》同樣表現出色，令觀眾慢慢看到其的蛻變。

早前她在內地劇集《三十而已》獲觀眾喜愛，更成為搶手貨，參與真人騷狂吸金。

出道多年，高Ling未曾在《萬千星輝頒獎典禮》獲得任何獎項，難怪網民認為今次她很有機憑《新聞女王》「食糊」奪獎！

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