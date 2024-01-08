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兒童健康︱揭1種病毒極高危嚴重恐燒壞心　兒科醫生：7症狀中4即染病

兒童健康 14:05 2024/01/08

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兒科醫生揭1種病毒極高危，病情嚴重恐燒壞心。

【兒童健康/川崎氏症/川崎症/發燒】小朋友抵抗力低，容易發燒及有呼吸道感染症狀，但如果連續發燒5日，就切勿掉以輕心。台灣有兒科醫生近日就在網上發文提示，孩子如發燒超過5天，即使精神好也應覆診，原因是最怕小朋友感染的是川崎氏症，發病情形嚴重，恐燒壞心臟。而醫生亦列出川崎氏症7種症狀，指出只要7中4，即可被確診為典型川崎氏症。

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據Facebook專頁「傑足先登 傑登醫師」，台灣兒科醫師傑登分享「兒科醫師最害怕的疾病之一」就是「川崎氏症」（又稱川崎症）。該種病毒是一種嬰幼兒及幼兒的發炎性疾病，發病多見於5歲以下，平均年齡為1至2歲，發病男女比例約為1.6：1。川崎氏症特別容易侵犯心臟冠狀動脈，引起血管瘤，可能導致生命危險。

成因不明 或影響成年後患心肌梗塞機率

川崎氏症發病原因仍然不明，但傾向認為與免疫系統異常有關，且不具有傳染性。該病會直接攻擊心臟，導致心肌炎或心律不整，或讓心臟冠狀動脈發炎，形成動脈瘤，增加將來形成血栓心肌梗塞的風險。

傑登續指，一些心肌梗塞的青壯年，被高度懷疑在幼年時有得過川崎氏症，但沒接受適當治療，才導致動脈瘤形成血栓。

以下是川崎氏症的7種症狀，傑登指出，若小朋友發高燒超過5天，加上符合下列其中4項，即可診斷為典型川崎氏症：

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傑登續稱，川崎氏症可帶來的後遺症，亦即是心臟血管系統受損，可致心肌炎、心律不整或心臟衰竭，而約20至25%的患者可引起冠狀動脈瘤，需要長期追蹤，因為巨大冠狀動脈瘤不易消失，可能導致破裂、血栓形成心肌梗塞等其他心臟疾病。

傑登表示，川崎氏症雖然罕見，但對患者和家庭帶來嚴重挑戰，因此早期發現患病，以及得到治療至關重要，家長應密切觀察孩子的症狀，當孩子發燒超過5天，便應及早就醫。

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