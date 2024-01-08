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【黎智英案】承認事實指黎智英曾電郵美國前國防副部長　控方擬傳召15名證人作供

社會 13:52 2024/01/08

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黎智英（林宇翔攝）

壹傳媒創辦人黎智英涉違港區國安法，黎及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，控方今午（8日）續於西九龍裁判法院讀出承認事實，指警方於黎的手機中，發現黎曾與美國前國防副部長Paul Wolfowitz，以及美軍前副參謀長Jack Keane等人聯絡。控方又指，《日本經濟新聞》曾電郵予前香港眾志成員周庭及同案被告李宇軒。

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案件今踏入第7天聆訊，代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻今缺席聆訊，黎由大律師關文渭代表。關表示，由於有意料之外的因素，彭於未來兩周將缺席聆訊。關指辯方聯合申請在控方完成承認事實後播放影片，估計需時4天半至6天，播放完畢後或申請將案押後近3天。換言之，控方或於播放片段後才傳召證人。

控方今開始讀出承認事實指，《蘋果日報》於1995年6月20日創刊，於案發時間，即2019年4月1日至2020年6月24日停刊當日，共印刷逾7,800萬份報紙。《蘋果日報》為《壹傳媒》旗下的中文報紙，由蘋果日報印刷有限公司負責印刷，蘋果日報互聯網有限公司則負責網上業務，並由蘋果日報有限公司獨資經營。《蘋果日報》電子版訂閱人數則約80萬，每月訂閱收入逾3,750萬元。

控方續指，同案被告張劍虹為《壹傳媒》前行政總裁、羅偉光為《蘋果日報》前總編輯、林文宗為前執行總編輯、馮偉光為英文版前總編輯、陳沛敏為前副社長，以及楊清奇為前主筆。此外，周達權則是《壹傳媒》前財政總裁。

控方指，除周外，其餘6人於2021年6月陸續被捕，警方於陳的手機中找到名為「English News」的群組，成員包括「黎生」、「Nick」、1個台灣電話號碼、張劍虹、羅偉光、楊清奇及《蘋果日報》前副總編輯蔣美紅等人。警方亦從陳的手機中檢獲她與黎的助手Mark Simon及「香港觀察」主席Benedict Rogers的WhatsApp紀錄。

控方續指，警方於楊清奇的手機發現楊與專欄作家區家麟及李怡等人的WhatsApp 通訊紀錄，並找到名為「國安法委員會」的WhatsApp 群組，成員包括羅偉光、張劍虹，以及蔣美紅等人。控方續指，黎於2020年8月被捕，警方檢取其手機後再進行錄影會面紀錄。

承認事實續指，被告黎智英被捕後，警方於其手機中發現黎曾與美國前國防副部長Paul Wolfowitz、美軍前副參謀長Jack Keane、時任美國國務院資深顧問Christian Whiton及其助手Mark Simon等人聯絡。控方稱將於稍後階段，播出黎被捕後錄取的警誡會面紀錄。控方又指，《日本經濟新聞》曾電郵予前香港眾志成員周庭及同案被告李宇軒。

控方讀畢承認事實後，辯方要求播放與案相關的片段，法官則指若辯方有所要求，控方應播放完整片段，為免出現不公，但強調法庭不會介入控辯雙方案情。控方則指，相關片段片長約35小時，為節省法庭時間，希望只播放節錄片段。法官則預料未來兩周或未能傳召證人作供。

另外，控方表示將傳召15名證人作供，法官將案押後至明日（9日）再訊，以待控辯雙方商討應同一時間播放涉案片段，或是在審訊時分批播放。

聆訊明(9日)續。

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記者：梁錦麟

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