【黎智英案】控方讀出承認事實指　陳沛敏whatsapp紀錄曾與Mark Simon及香港觀察主席聯絡

▲ 黎智英（林宇翔攝）

壹傳媒創辦人黎智英涉違港區國安法，黎及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪案續審，控方今（8日）於西九龍裁判法院讀出承認事實時指，警方從《蘋果日報》前副社長陳沛敏的手機中檢獲她與黎的助手Mark Simon及「香港觀察」主席Benedict Rogers的WhatsApp紀錄。辯方則申請在控方完成承認事實後播放影片，估計需時4天半至6天，黎一方則表示早前代表黎的資深大律師彭耀鴻將缺席聆訊兩周，表示在播放影片後或將案押後近3天後再續審。

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案件今踏入第7天聆訊，代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻今缺席聆訊，黎由大律師關文渭代表。關表示，由於有意料之外的因素，彭於未來兩周將缺席聆訊。關指辯方聯合申請在控方完成承認事實後播放影片，估計需時4天半至6天，播放完畢後或申請將案押後近3天。換言之，控方或於播放片段後才傳召證人。

控方今開始讀出承認事實指，《蘋果日報》於1995年6月20日創刊，於案發時間，即2019年4月1日至2020年6月24日停刊當日，共印刷逾7,800萬份報紙。《蘋果日報》為《壹傳媒》旗下的中文報紙，由蘋果日報印刷有限公司負責印刷，蘋果日報互聯網有限公司則負責網上業務，並由蘋果日報有限公司獨資經營。《蘋果日報》電子版訂閱人數則約80萬，每月訂閱收入逾3,750萬元。

控方續指，同案被告張劍虹為《壹傳媒》前行政總裁、羅偉光為《蘋果日報》前總編輯、林文宗為前執行總編輯、馮偉光為英文版前總編輯、陳沛敏為前副社長，以及楊清奇為前主筆。此外，周達權則是《壹傳媒》前財政總裁。

控方指，除周外，其餘 6人於2021年6月陸續被捕，警方於陳的手機中找到名為「English News」的群組，成員包括「黎生」、「Nick」、1個台灣電話號碼、張劍虹、羅偉光、楊清奇及《蘋果日報》前副總編輯蔣美紅等人。警方亦從陳的手機中檢獲她與黎的助手Mark Simon及「香港觀察」主席Benedict Rogers的WhatsApp紀錄。

控方續指，警方於楊清奇的手機發現楊與區家麟及李怡等人的WhatsApp 通訊紀錄，並找到名為「國安法委員會」的WhatsApp 群組，成員包括羅偉光、張劍虹，以及蔣美紅等人。控方續指，黎於2020年8月被捕，警方檢取其手機後再進行錄影會面紀錄。

被告黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，移師西九龍裁判法院進行。

控方由副刑事檢控專員周天行和助理刑事檢控專員張卓勤等代表；黎智英由資深大律師彭耀鴻及大律師關文渭等代表，《蘋果日報》3間公司則由大律師王國豪代表。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟