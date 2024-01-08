【院舍意外】八旬婦涉換片時掙扎致骨折　六旬護理員否認蓄意傷人開審

▲ 八旬婦涉換片時掙扎致骨折，六旬護理員否認蓄意傷人開審。（資料圖片）

87歲護理院院友涉在院舍換尿片時掙扎，事後檢查被發現股骨骨折，最終需要截肢。涉案六旬女護理員否認1項有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，案件今（8日）於區域法院開審。控方開案詞指，被告在錄影會面承認換片時被院友踢到，她捉住院友的腳時聽到「噗」一聲，認為可能是骨折聲，但因院友沒哭鬧以為沒有事。

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被告陳桂芳（66歲），案發時為護理員，被控於2022年3月22日，在新界大埔廣福道大埔大廈養和護老院非法及惡意傷害女事主蘇興妹。

控方開案陳詞指，被告於2014年入職涉案院舍。87歲的蘇於2019年起入住院舍，她需長期臥床，因行動不便要以輪椅代步 。蘇有認知障礙症，沒有自理能力，不能正常對答。

控方指，案發期間被告與同事梁素嫦一同當值夜更，兩人分開工作，梁不曾親身接觸或照顧蘇。被告負責為院友換尿片 、餵食早餐和巡房，被告曾在案發前一晚及事發當日凌晨3時許替蘇換尿片。案發當日早上，被告告訴梁，蘇左腳痛，但梁未有查看蘇。梁後來在「交更簿」紀錄蘇腳痛時，被告叫梁帶蘇看醫生。

及後早更護理員發現蘇左眼額有瘀腫，為蘇洗澡時又發現蘇的左大腿腫脹，有少許骨頭凸出皮膚，沒有流血，當護理員將蘇從「沖涼車」搬到床上時，蘇即呼喊痛。

護老院主管鄧惠賢查問下，被告承認換片時被蘇踢到故曾推開蘇，可能造成蘇額頭和大腿傷。鄧其後通知蘇的家人，事件報警處理。被告在警誡下稱「我無蓄意傷害佢」，錄影會面中承認在換片時蘇有掙扎，用腳踢被告，被告聽到混亂間蘇的頭撞到牆。被告稱，她捉住蘇的腳時，蘇沒有叫喊，但被告聽到蘇的左腳骨頭發出「噗」一聲，認為可能是骨折聲。被告指蘇雖曾叫喊「哎吔」示意痛楚，但蘇沒有哭泣吵鬧，因此以為蘇沒有事。被告之後留意到蘇沒胃口，遂著梁帶蘇看醫生、照X光檢查骨頭。

被告其後接到主管電話指蘇有3處骨折，被告表示第一處骨折或由她造成，主管指其餘骨折是其他人帶蘇洗澡時造成。被告同意蘇的骨頭脆弱，如非鬥力肯定不會斷骨。

X光檢查顯示蘇的左股骨及盆骨有骨折，另外左面有瘀傷。及至同年4月，蘇的傷口惡化，需進行左膝上截肢手術。衞生署法醫意見指，因被告承認蘇曾反抗，被告曾過度用力和聽到「裂開」的聲音，認為蘇的左股骨骨折有可能在換尿片時造成，若蘇曾被不當或粗暴地移動，情況或會惡化。

護理員梁素嫦供稱，案發當日她與被告各自負責自己的工作，被告曾告訴她蘇曾叫喊腳痛，著她帶蘇看醫生，但梁指自己當時工作很忙，最終不了了之。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣