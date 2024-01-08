  • 19°C
香港時間 : 2024108日 (週一) 18:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新手爸媽︱把握黃金期孩子2歲前培養高EQ　心理學家：父母別說3句話

新手爸媽 17:16 2024/01/08

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

美國神經心理學家 Dr. Julia DiGangi分享了培養高EQ孩子的溝通方法，父母應該避開的對話地雷和高情商回應。

家長以同理心地回應孩子的情緒、引導他學習調節情緒及解決難題，有助促進孩子「情緒智商」（EQ）。專門研究高EQ溝通的美國神經心理學家Dr. Julia DiGangi傳授培養高EQ孩子的貼士，並分享父母應該避開的對話地雷和正確的高情商回應。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
絕世好爸丨兒子讀名校做功課做到喊　黃浩然月花10萬安排轉讀國際學校

「EQ」是指理解、調節及表達情緒的能力，根據衛生署資料，高「EQ」的孩子在身心發展有以下益處：

1. 專注力較強，學習表現較佳

2. 自控能力較強，行為問題較少

3. 社交表現較好

4. 身體較健康

5. 長遠而言，抗逆力較強，人際關係較理想

高EQ孩子父母從不說的3句話

為了培養孩子的高情商，父母需要注意日常的交談方式，《能量崛起：情感力量領導的神經科學》一書的作者，美國神經心理學家Dr. Julia DiGangi提醒，有父母應避免對孩子講以下3句話：

1.   「點解你唔主動啲、積極啲？」

Dr. DiGangi指出，當孩子遇到困難時，可能表現得不積極和退縮，他們並非不想把事情做好，而是因為能他們做不到，反映父母的期望與孩子的能力之間存在差異，她建議父母應多了解孩子的才能，以及在哪些事物上有較高的積極性。

若孩子花太多時間玩電子遊戲，而花較少時間在閱讀上。父母應避免問孩子「為什麼你沒有更有動力閱讀？」 ；相反，應嘗試問一個開放式問題「我發現你真的很喜歡電子遊戲，我想知道你喜歡的原因，你願意和我分享嗎？」

2.    「點解你唔聽我講？

Dr. DiGangi分享案例，指曾有一對家長帶女兒到前來咨詢，但女兒拒絕下車。經了解後，發現女兒原來不喜歡診所的音樂，於是她讓對方戴上耳塞，成功解決問題。她指出，真正的問題是父母沒有領土孩子的需求。

孩子天生就具有自主性，他們需要根據自己的認知來探索世界，而不是根據家長認為「應該」的想法。如果孩子看似任性、鬧情緒，不要直接問孩子「為何不聽我的話」，而是問問孩子，「我之前是否有充分聽到你的意見？」，或許事情便得到解決方法。高情商的父母不會盲目讓孩子服從，父母應讓孩子知道，他們願意傾聽孩子的心聲。

3.    「你唔尊重我！」

曾經有一對家長向Dr. DiGangi訴苦，「我們的青春期孩子不尊重我們」，因為他們叫做功課時，孩子完全不理睬；但當雙方平心靜氣對話，孩子才堅定回答，「我尊重你們啊，只是功課對我來說太難」。

在處理這類問題時，最明智的方法是提出具體而非批判的問題，然後明確表示自己願意傾聽。例如可以問「我注意到你上次科學測驗成績是64%，你願意談談嗎？我只是想聽聽你的感受」。

孩子的感受會感染他人，當他們感到不安時，家長也會感到不安。因此，當出現強烈情緒時，家長會想叫孩子安靜、鎮定下來，藉此控制孩子的感受。不過Dr. DiGangi強調，父母的職責並非控制孩子的情緒，而是應控制自己的情緒。

３大「情緒導航」小秘訣

要培育高「EQ」孩子，關鍵在於家長能敏銳地回應孩子的情緒和需要，讓孩子感到被明白和接納，可是孩子在這階段難以表達自己和控制情緒，根據衛生署資料，把握黃金關鍵期2歲前，家長可參考以下秘訣，正面地回應孩子的情緒。

秘訣1
細心觀察

留意孩子和家長的狀態及情緒變化

  • 在孩子有輕微情緒變化時及早安撫和回應他的需要，便較易平復他的心情。
  • 多觀察孩子有助家長理解他的情緒變化模式，從而推斷他不快的原因。
  • 同時要多為意自己的感受；
  • 在情緒起伏時，要先調整好自己情緒，深呼吸數下或喝杯水。
秘訣2
轉換角度提示自己多包容和體諒孩子，把握親子機會
  • 家長在孩子難過時耐心相伴，也是與他親近、增進感情的好機會
  • 孩子因為未能滿足自己的需要，同時也未懂得清晰地表達和調節情緒，才需要照顧者的協助
  • 當孩子在家長匆忙或疲倦時鬧情緒，不妨想一些簡短的口訣來提示自己，
  • 如「孩子也不想這樣！」「這是個與孩子親近的機會！」或許能幫助家長接納孩子的情緒反應。
秘訣3
表達同感讓孩子感到你與他感同身受
  • 家長適切地回應孩子當下的經歷和感受，讓孩子感到被明白和接納，也能協助他過渡和表達情緒，心情得以慢慢平復。
 

兩歲前的孩子語言能力有限，要表達同感，你可使用以下兩個技巧：

3.1) 模仿孩子的表情、聲線

  • 雖然孩子理解能力有限，但能感受到照顧者的面部表情和聲線所反映的情緒，因此，模仿孩子的表情和以相符的語調對他說話，能讓他感到你明白他。

3.2) 描述孩子當下的狀況或正在發生的事情

  • 從孩子的角度理解並根據他的能力簡單地形容他當下的經歷及感受，不但能安撫他，更能讓他感到家長的陪伴和關愛。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

Ben Sir見家長丨為學生減壓加強親子溝通　Ben Sir初試啼聲喃嘸腔唱《打救你》
19:15 2023/12/06
Ben Sir見家長丨為學生減壓加強親子溝通　Ben Sir初試啼聲喃嘸腔唱《打救你》
學童輕生︱遺書揭社運疫情令關係疏離　學者憂考試期加劇：家長發怒時停一停
13:06 2023/11/21
學童輕生︱遺書揭社運疫情令關係疏離　學者憂考試期加劇：家長發怒時停一停
情緒管理丨孩子常發脾氣難管教　家長學用「3A」引導子女不再哭鬧
19:16 2023/10/26
情緒管理丨孩子常發脾氣難管教　家長學用「3A」引導子女不再哭鬧

你可能感興趣

Ben Sir見家長丨為學生減壓加強親子溝通　Ben Sir初試啼聲喃嘸腔唱《打救你》
19:15 2023/12/06
Ben Sir見家長丨為學生減壓加強親子溝通　Ben Sir初試啼聲喃嘸腔唱《打救你》
學童輕生︱遺書揭社運疫情令關係疏離　學者憂考試期加劇：家長發怒時停一停
13:06 2023/11/21
學童輕生︱遺書揭社運疫情令關係疏離　學者憂考試期加劇：家長發怒時停一停
情緒管理丨孩子常發脾氣難管教　家長學用「3A」引導子女不再哭鬧
19:16 2023/10/26
情緒管理丨孩子常發脾氣難管教　家長學用「3A」引導子女不再哭鬧
情緒管教 爸媽心聲 兒童健康 家庭教育 夫妻之道 新手爸媽

最高瀏覽

緣牽一線｜日本情侶25年前一齊見報 3度重遇終拉埋天窗
緣牽一線｜日本情侶25年前一齊見報 3度重遇終拉埋天窗