新手爸媽︱把握黃金期孩子2歲前培養高EQ　心理學家：父母別說3句話

▲ 美國神經心理學家 Dr. Julia DiGangi分享了培養高EQ孩子的溝通方法，父母應該避開的對話地雷和高情商回應。

家長以同理心地回應孩子的情緒、引導他學習調節情緒及解決難題，有助促進孩子「情緒智商」（EQ）。專門研究高EQ溝通的美國神經心理學家Dr. Julia DiGangi傳授培養高EQ孩子的貼士，並分享父母應該避開的對話地雷和正確的高情商回應。

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「EQ」是指理解、調節及表達情緒的能力，根據衛生署資料，高「EQ」的孩子在身心發展有以下益處：

1. 專注力較強，學習表現較佳

2. 自控能力較強，行為問題較少

3. 社交表現較好

4. 身體較健康

5. 長遠而言，抗逆力較強，人際關係較理想

高EQ孩子父母從不說的3句話

為了培養孩子的高情商，父母需要注意日常的交談方式，《能量崛起：情感力量領導的神經科學》一書的作者，美國神經心理學家Dr. Julia DiGangi提醒，有父母應避免對孩子講以下3句話：

1. 「點解你唔主動啲、積極啲？」

Dr. DiGangi指出，當孩子遇到困難時，可能表現得不積極和退縮，他們並非不想把事情做好，而是因為能他們做不到，反映父母的期望與孩子的能力之間存在差異，她建議父母應多了解孩子的才能，以及在哪些事物上有較高的積極性。

若孩子花太多時間玩電子遊戲，而花較少時間在閱讀上。父母應避免問孩子「為什麼你沒有更有動力閱讀？」 ；相反，應嘗試問一個開放式問題「我發現你真的很喜歡電子遊戲，我想知道你喜歡的原因，你願意和我分享嗎？」

2. 「點解你唔聽我講？」

Dr. DiGangi分享案例，指曾有一對家長帶女兒到前來咨詢，但女兒拒絕下車。經了解後，發現女兒原來不喜歡診所的音樂，於是她讓對方戴上耳塞，成功解決問題。她指出，真正的問題是父母沒有領土孩子的需求。

孩子天生就具有自主性，他們需要根據自己的認知來探索世界，而不是根據家長認為「應該」的想法。如果孩子看似任性、鬧情緒，不要直接問孩子「為何不聽我的話」，而是問問孩子，「我之前是否有充分聽到你的意見？」，或許事情便得到解決方法。高情商的父母不會盲目讓孩子服從，父母應讓孩子知道，他們願意傾聽孩子的心聲。

3. 「你唔尊重我！」

曾經有一對家長向Dr. DiGangi訴苦，「我們的青春期孩子不尊重我們」，因為他們叫做功課時，孩子完全不理睬；但當雙方平心靜氣對話，孩子才堅定回答，「我尊重你們啊，只是功課對我來說太難」。

在處理這類問題時，最明智的方法是提出具體而非批判的問題，然後明確表示自己願意傾聽。例如可以問「我注意到你上次科學測驗成績是64%，你願意談談嗎？我只是想聽聽你的感受」。

孩子的感受會感染他人，當他們感到不安時，家長也會感到不安。因此，當出現強烈情緒時，家長會想叫孩子安靜、鎮定下來，藉此控制孩子的感受。不過Dr. DiGangi強調，父母的職責並非控制孩子的情緒，而是應控制自己的情緒。

３大「情緒導航」小秘訣

要培育高「EQ」孩子，關鍵在於家長能敏銳地回應孩子的情緒和需要，讓孩子感到被明白和接納，可是孩子在這階段難以表達自己和控制情緒，根據衛生署資料，把握黃金關鍵期2歲前，家長可參考以下秘訣，正面地回應孩子的情緒。

秘訣1 細心觀察 留意孩子和家長的狀態及情緒變化 在孩子有輕微情緒變化時及早安撫和回應他的需要，便較易平復他的心情。

多觀察孩子有助家長理解他的情緒變化模式，從而推斷他不快的原因。

同時要多為意自己的感受；

在情緒起伏時，要先調整好自己情緒，深呼吸數下或喝杯水。 秘訣2 轉換角度 提示自己多包容和體諒孩子，把握親子機會 家長在孩子難過時耐心相伴，也是與他親近、增進感情的好機會

孩子因為未能滿足自己的需要，同時也未懂得清晰地表達和調節情緒，才需要照顧者的協助

當孩子在家長匆忙或疲倦時鬧情緒，不妨想一些簡短的口訣來提示自己，

如「孩子也不想這樣！」「這是個與孩子親近的機會！」或許能幫助家長接納孩子的情緒反應。 秘訣3 表達同感 讓孩子感到你與他感同身受 家長適切地回應孩子當下的經歷和感受，讓孩子感到被明白和接納，也能協助他過渡和表達情緒，心情得以慢慢平復。 兩歲前的孩子語言能力有限，要表達同感，你可使用以下兩個技巧： 3.1) 模仿孩子的表情、聲線 雖然孩子理解能力有限，但能感受到照顧者的面部表情和聲線所反映的情緒，因此，模仿孩子的表情和以相符的語調對他說話，能讓他感到你明白他。 3.2) 描述孩子當下的狀況或正在發生的事情 從孩子的角度理解並根據他的能力簡單地形容他當下的經歷及感受，不但能安撫他，更能讓他感到家長的陪伴和關愛。

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責任編輯：王明芳