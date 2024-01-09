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垃圾徵費︱嫌指定垃圾袋$2.2/個又貴又細　網民欲淘「A貨」袋恐違法

休閒消費 11:39 2024/01/09

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

垃圾徵費將由今年4月1日起開始實行，屆時市民丟棄家居垃圾必須使用指定的收費垃圾袋包妥，丟棄大型垃圾亦須貼上指定標籤，方可棄置。近日，有網民在屋苑管理處展示出的指定垃圾袋實物中，發現其質地堅固，不過尺寸卻較細小。有人表示不久後便可到淘寶買「翻版垃圾袋」，不過就被人提醒指用「淘寶貨」或有機會被罰。

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網民嫌指定拉圾袋又貴又細

垃圾徵費將於今年4月1日生效，有網民於網上討論區「親子王國」發文分享現貨垃圾徵費膠袋的尺寸不及想像中大，擔心不夠用。該名網民貼出所住屋苑管理處展示的指定垃圾袋實物樣板圖片。圖中可見，不同尺寸的垃圾袋容量由3至100L不等，價錢介乎$0.3至$11。

網民所住的屋苑管理處展示出指定垃圾場袋樣版，指尺寸比想像中細。（圖片來自親子王國）

網民指膠袋質地與一般超市膠袋無異，並「唔易爛」，惟對尺寸容量與價錢稍有微言。她表示原來打算用$2.2的20L垃圾袋，但見實物後認為袋身較窄，不便裝垃圾，考慮日後要用較大尺寸的垃圾袋。

對於垃圾袋的實物圖，不少網民都認為指定垃圾袋的容量太細，性價比較差，擔心日後垃圾徵費生效後，要承擔額外開支，「依家無架啦，比錢啦，睇住黎輪住黎收費」、「低下層百上加斤生活艱苦，現屆政府最叻就係大花筒和搜刮民脂民膏」、「以後換片要預一個月幾百蚊垃圾費」。

有人擔心4月後不少人會將廚餘等的垃圾沖落廁所，使「低層住戶到時就頭痛」。有人亦想辦法將垃圾袋「用到盡」，稱「真係盡可能要將啲垃圾壓縮」。另外亦有人估計日後淘寶會出售同款垃圾袋，表示：「倒垃圾姐姐唔通會逐個垃圾袋睇真偽？」。不過隨即有人回應：

唔好亂黎呀，虛假文書，監都有得坐。 

指定垃圾袋設有防偽標誌

為辨垃圾袋真偽，早前環保署副署長陸嘉健表示垃圾袋會設防偽特徵辨真假，同時採用特別字體、印上二維碼（QR CODE）及膠袋批次編號以作識別。如售賣假的指定垃圾袋，可被罰款50萬元及監禁5年。

政府的指定垃圾袋將設有防偽標籤，以辨真假。（政府新聞網圖片）

垃圾徵費4月實施 按袋收費最貴$11

垃圾徵費將於今年4月1日起實施，市民如需棄置一般垃圾，須先購買「指定垃圾袋」，並妥善包好。垃圾袋容量介乎3L至100L，每個$0.3至$11不等。如有大型垃圾需棄置，則要購買並貼上大型垃圾標籤，每個標籤為$11。

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責任編輯：王明芳

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