兒童健康︱流感高峰期殺到新冠夾擊　6款湯水增強免疫力對抗病毒

▲ 流感高峰期殺到新冠夾擊，6款湯水增強免疫力對抗病毒。

【流感/新冠病毒/感冒/湯水/流感湯水】中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港已踏入流感高峰期，未來數月亦會受到新冠夾擊。小朋友抵抗力較弱，是染病的高危群組，TOPick整合中醫、湯水專家推介的6款湯水，有助增強免疫力，抵抗病毒入侵。

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註冊中醫師吳家緯曾指出，小朋友易生病，因為他們的「肺衛」及「脾胃」功能較弱，影響抵抗力。他推介了2款湯療，分別有潤肺潤喉及強抵抗力功效，適合大人和小朋友飲用。

參麥潤肺湯

適合人士／症狀：唇紅、咽乾、易生口瘡、氣不足

材料：

淮山 12克

麥冬 10克

玉竹 10克

沙參 10克

炙甘草 10克

做法：

1. 洗淨藥材

2. 5碗水浸30分鐘

3. 以大火煲滾，再轉中細火煲約45－60分鐘, 煲成1－2碗溫服。

功效：潤肺健脾

注意：每周飲兩次，在感冒時停飲，脾胃脹滯濕重忌服

參茋補肺排骨湯

適合人士／症狀：鼻敏感、疲倦、易受寒、易咳喘

材料：

黨參 12克

淮山 12克

茯苓 10克

白朮 10克

黃茋 10克

排骨 1斤

做法：

1. 洗淨藥材

2. 6碗水浸30分鐘

3. 以大火煲滾，再轉中細火燉煮約60分鐘，煲成2碗。

4. 適度調味即可

功效：補氣、健脾、增強抵抗力

注意：每周1－2次，在感冒時停飲

註冊中醫師徐思濠曾指出，人體熱力由臟腑運行所產生，正氣好、身體強壯、陽氣旺，產熱功能才會良好，即能作預防寒氣、外來天氣轉變的侵襲。他介紹了2款湯水，有助驅風散寒，預防流感。

疏風散寒和胃湯（紓緩症狀）

材料：

生姜 3片

葱白 3段

白胡椒 1錢

豬肉片 4両

做法：4碗水，煲20-30分鐘即可飲用。

功效：疏風解表、健胃袪寒，對初起之風寒感冒，症見鼻水、頭痛、惡寒、怕寒，咽癢、咳嗽初起有用。老幼得宜，可連續飲用2-3天。

扶正固表防寒湯（預防流感）

材料：

五指毛桃 1両

百合 1両

陳皮 1角

生薑 3片

雞（去皮） 1隻

大棗 5粒

紅蘿蔔 1個

做法：清水12碗，煲2小時即可飲用。

功效：扶正益氣、健脾開胃，預防感冒、老少皆宜。

湯水專家張佩芳（芳姐）曾在個人網誌分享2款強身湯水，以提升免疫功能、增強體質，對抗病毒。

蟲草花鮮淮山湯

材料：

蟲草花 5錢

鮮淮山 1両

芡實 1両

紅棗 5粒

瘦肉 12両

做法：

1. 先將鮮淮山去皮，切段。

2. 蟲草花、芡實分別浸洗。

3. 紅棗去核，瘦肉切片出水。

4. 全部材料用8碗水煮個半鐘成4碗，即可連湯料同食。

功效：強壯體質、增強人體免疫功能

淮山杞子瑤柱鷓鴣湯

材料：

淮山 1兩

杞子 3錢

紅蘿蔔 1個

瑤柱 3粒

紅棗 4粒

生薑 3片

鷓鴣 1隻

做法：

1. 將淮山、杞子及瑤柱分別浸洗。

2. 再將紅蘿蔔去皮切塊。

3. 把紅棗去核。

4. 將鷓鴣劏洗淨再出水

5. 全部材料用8碗水煮約一個半小時，煮成4至5碗即可連湯料服用。

功效：

鷓鴣是治理脾虛久咳、痰多的食療佳品

淮山有健脾益胃、助消化吸收的作用

杞子養肝明目、增強免疫力

瑤柱則能清除體內的有害毒素，有健脾、利尿及消腫功效

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責任編輯：王明芳