兒童健康︱流感高峰期殺到新冠夾擊 6款湯水增強免疫力對抗病毒
【流感/新冠病毒/感冒/湯水/流感湯水】中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港已踏入流感高峰期，未來數月亦會受到新冠夾擊。小朋友抵抗力較弱，是染病的高危群組，TOPick整合中醫、湯水專家推介的6款湯水，有助增強免疫力，抵抗病毒入侵。
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註冊中醫師吳家緯曾指出，小朋友易生病，因為他們的「肺衛」及「脾胃」功能較弱，影響抵抗力。他推介了2款湯療，分別有潤肺潤喉及強抵抗力功效，適合大人和小朋友飲用。
參麥潤肺湯
適合人士／症狀：唇紅、咽乾、易生口瘡、氣不足
材料：
- 淮山 12克
- 麥冬 10克
- 玉竹 10克
- 沙參 10克
- 炙甘草 10克
做法：
1. 洗淨藥材
2. 5碗水浸30分鐘
3. 以大火煲滾，再轉中細火煲約45－60分鐘, 煲成1－2碗溫服。
功效：潤肺健脾
注意：每周飲兩次，在感冒時停飲，脾胃脹滯濕重忌服
參茋補肺排骨湯
適合人士／症狀：鼻敏感、疲倦、易受寒、易咳喘
材料：
- 黨參 12克
- 淮山 12克
- 茯苓 10克
- 白朮 10克
- 黃茋 10克
- 排骨 1斤
做法：
1. 洗淨藥材
2. 6碗水浸30分鐘
3. 以大火煲滾，再轉中細火燉煮約60分鐘，煲成2碗。
4. 適度調味即可
功效：補氣、健脾、增強抵抗力
注意：每周1－2次，在感冒時停飲
註冊中醫師徐思濠曾指出，人體熱力由臟腑運行所產生，正氣好、身體強壯、陽氣旺，產熱功能才會良好，即能作預防寒氣、外來天氣轉變的侵襲。他介紹了2款湯水，有助驅風散寒，預防流感。
疏風散寒和胃湯（紓緩症狀）
材料：
- 生姜 3片
- 葱白 3段
- 白胡椒 1錢
- 豬肉片 4両
做法：4碗水，煲20-30分鐘即可飲用。
功效：疏風解表、健胃袪寒，對初起之風寒感冒，症見鼻水、頭痛、惡寒、怕寒，咽癢、咳嗽初起有用。老幼得宜，可連續飲用2-3天。
扶正固表防寒湯（預防流感）
材料：
- 五指毛桃 1両
- 百合 1両
- 陳皮 1角
- 生薑 3片
- 雞（去皮） 1隻
- 大棗 5粒
- 紅蘿蔔 1個
做法：清水12碗，煲2小時即可飲用。
功效：扶正益氣、健脾開胃，預防感冒、老少皆宜。
湯水專家張佩芳（芳姐）曾在個人網誌分享2款強身湯水，以提升免疫功能、增強體質，對抗病毒。
蟲草花鮮淮山湯
材料：
- 蟲草花 5錢
- 鮮淮山 1両
- 芡實 1両
- 紅棗 5粒
- 瘦肉 12両
做法：
1. 先將鮮淮山去皮，切段。
2. 蟲草花、芡實分別浸洗。
3. 紅棗去核，瘦肉切片出水。
4. 全部材料用8碗水煮個半鐘成4碗，即可連湯料同食。
功效：強壯體質、增強人體免疫功能
淮山杞子瑤柱鷓鴣湯
材料：
- 淮山 1兩
- 杞子 3錢
- 紅蘿蔔 1個
- 瑤柱 3粒
- 紅棗 4粒
- 生薑 3片
- 鷓鴣 1隻
做法：
1. 將淮山、杞子及瑤柱分別浸洗。
2. 再將紅蘿蔔去皮切塊。
3. 把紅棗去核。
4. 將鷓鴣劏洗淨再出水
5. 全部材料用8碗水煮約一個半小時，煮成4至5碗即可連湯料服用。
功效：
- 鷓鴣是治理脾虛久咳、痰多的食療佳品
- 淮山有健脾益胃、助消化吸收的作用
- 杞子養肝明目、增強免疫力
- 瑤柱則能清除體內的有害毒素，有健脾、利尿及消腫功效
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責任編輯：王明芳