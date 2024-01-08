柳俊江逝世家人首度發文　唯有悲痛接受：相信柳爺尚有壯志未酬

前TVB主播「柳爺」柳俊江在1月5日被發現在住所燒炭輕生，終年42歲。柳爺家人在今日（1月8日）下午，透過柳俊江社交平台發文。

發文上載一張柳俊江行山照，相中的他背向鏡頭，站在山上迎向群山及陽光。而柳爺家人發文如下：

致所有愛護柳俊江的朋友

Ryan ，我們的柳爺，在1月4日離開了大家。這是一個極度難過而沉重的消息 ，尤其柳爺從來是一個這麼努力，善良，充滿活力和正能量的人，選擇離開，我們可以想像他内心經歷的掙扎和痛苦。作為愛護他的家人和好友，我們唯有悲痛接受，並盡力保護大家，對任何報道將不作回應。我們決定以最低調方式舉行告別儀式，在平靜的氣氛中完成後事。

請大家給予他家屬和身邊人空間和寧靜，面對這艱難的時刻。

如果柳爺的離開引起任何人情緒上的困擾，請緊記尋找專業人士協助，或者讓身邊人理解你的情緒。大家互相關心，讓別人知道你並不孤單。

生命寶貴，我們相信柳爺尚有壯志未酬，請各位好好生活，為未及目標跑下去。

柳俊江家人