【新年航班】國泰近日取消多班航班　林世雄已向公司高層表達關注

本港最大航空公司國泰航空，由聖誕節長假起取消航班情況惡化，昨日及今日（8日）再取消多40班航班。國泰航空昨（7日）發聲明，再次向受影響乘客致歉，並保證農曆新年出行高峰期間的航班服務將如常運作。運輸及物流局表示，局長林世雄對於國泰航空近日取消航班事宜，已向其高層表達高度關注。

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局方今日在社交網站發貼文，指就國泰航空會取消部分1月及2月的航班，以確保餘下大部分航班有足夠人手營運，林世雄已促請國泰航空盡快向受影響乘客交代航班整合後的相關安排，提供適當的支援和協助，做好善後措施，例如安排受影響的旅客轉往該公司的其他航班，或其他航空公司的航班等，將對旅客的影響減至最低。

貼文又提到，香港航空業正邁向全面復常，本地航空公司需要增加運力以回應需求的同時，亦有責任處理好航班編配及人手安排。香港作為國際航空樞紐，為旅客提供優質穩定的服務至為重要。林世雄已要求國泰航空認真檢視航班編配及人手安排，與員工保持良好溝通，確保為旅客提供穩定可靠的服務。同時，航空公司要做好預案、靈活調配資源應對可能出現的突發情況。

運輸及物流局續指，會繼續密切留意情況，並與航空公司保持溝通。林世雄亦已指示民航處繼續監察國泰航空的相關安排，並就事件繼續仔細跟進。

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責任編輯：陳麗娜