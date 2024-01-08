【北部都會區】劉國勳倡設《北部都會區條例》　賦北都辦更大決策權

▲ 民建聯新界北立法會議員劉國勳提倡設立《北部都會區條例》。（戴朗希攝）

今屆政府上任後，發展北部都會區成為施政重點之一，民建聯發展事務發言人、新界北立法會議員劉國勳今日舉行記者會，提出5項倡議加快北都發展，包括研究設《北部都會區條例》，在各方面拆牆鬆綁，為北部都會區發展提供法例上的空間，同時考慮賦權北部都會區統籌辦事處（北都辦）有更大的決策權。

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去年6月成立的北都辦，負責統籌、倡導及推動北都發展，劉國勳提議政府提升北都辦的編制與職能，應加入和產業發展、創新科技、經濟發展及文化旅遊等相關人員，以豐富及提升執行機構的統籌、倡導及推動能力。



對於過去政府將個別住宅項目或商業項目單獨招標，劉國勳建議引入「片區統籌」模式發展及招標，將一個片區包括住宅、商業及政府公共設施打包式整體招標，和企業發展。



劉國勳：政府要改變固有思維

劉國勳續提到，政府部門須改變過往新界北是邊界的思維，調整或引入更多城市發展的彈性。他提到，在北部行動綱領中，十年計劃內的商業或產業的項目不多，可參考過渡性房屋，設過渡性產業園或商貿區，在都會區內將發展地帶，加快審批或豁免申請進行過渡性項目。



劉國勳亦認為應調整「綠化地帶規劃意向」，全面審視綠化亞帶，善用土地資源，而政府的角色也要有所調整，由過往監管型政府，變為促進及服務型政府。



進一步簡化發展行政程序

另外，劉國勳認為隨著北部都會區進入發展期，政府需簡化行政程序，以配合發展，例如研究提高分區計劃大綱圖內「經常准許的土地用途（第一欄用途）」的項目及彈性，以減少頻繁修改圖則。



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記者：戴朗希