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食用安全｜10蚊紙放麵包上　女子發帖公審旺角麵包店　眼利網民憑1線索還原真相

健康資訊 15:46 2024/01/08

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爆發新冠肺炎疫情後，不少研究都指出鈔票或存在大量病菌，令其污糟形象深入民心。一名女子在旺角一間麵包店內，目睹麵包焗盤上放著一張10元紙幣，懷疑店家收錢後隨手將錢放在麵包上，頓時大倒胃口。不過，有網民發現事實或並非如此，憑一線索還原真相。

最新影片：

該名港女上周四（4日）在社交平台「小紅書」發文指，自己途徑旺角一間麵包店，打算內進購買麵包，當時廚房內有一盤盤剛出爐的麵包；然而，她赫然看到麵包上放著一張10元紙幣。女事主看到情況大倒胃口，沒有光顧就離開店鋪，直言「真接受不了」，

「本來是想買麵包的，但看到這我調頭就走。」

點擊圖片放大

網民1線索還原真相

從事主上載照片可見，一盤盤麵包上擺放著兩張標註麵包種類和價錢的手寫卡片，其中一盤可見有一張10元紙幣放在麵包上。

帖文下議論紛紛，有眼利網民觀察到，該張鈔票其實是從擺放出爐麵包鐵盤上方的收銀機抽屜掉落，並非店家故意放在麵包上；上方收銀機前更放著另一張同樣是面值10元的紙幣。對此，有網民提醒女事主「有啲嘢都係好清（楚）事實先好講」，建議她可以與店家私下反映，無須「公審」對方。

不過，亦有其他網民指曾光顧以上麵包店，指店舖衛生情況欠佳，麵包味道一般，但勝在價格便宜。

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食物安全5大要點

根據食安中心提供的「製作麵包和三文治業界指引」中提到，經烘焙後再加入餡料的麵包，會較烘焙後無須進一步處理的麵包容易變質，且市民進食這些麵包和三文治前多數不會再徹底翻熱，增加食用風險。食安中心建議，業界製造食物時需要遵從食物安全5大要點：

1. 精明選擇：選擇安全的原材料

2. 保持清潔：保持雙手及用具清潔

3. 生熟分開：分開生熟食物

4. 煮熟食物：徹底煮熟食物

5. 安全溫度：把食物存放於安全溫度

加工麵包最多可放室溫4小時

食安中心亦建議，烘焙後須再處理和含易變壞餡料的麵包和三文治，應在攝氏4度或以下的溫度運送、貯存和陳列；並採取適當措施，確保以先做先吃的方式向消費者供應麵包和三文治；存放含餡料的麵包和三文治時可參考以下情況：

  • 如放在室溫少於2小時（包括運送時間），可放入雪櫃待用，或在總時限4小時內使用。
  • 如放在室溫超過2小時但少於4小時（包括運送時間），應在總時限4小時內使用，不應再放入雪櫃。
  • 如放在室溫超過4小時（包括運送時間），應立即棄掉。

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