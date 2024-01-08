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潛行丨 劉德華拍小島婚禮被追殺戲　劉雅瑟挺肚避彈考驗體能

娛樂 16:16 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

劉德華監製及主演電影《潛行》

由劉德華監製及主演電影《潛行》，當中一場重頭槍戰就發生在主角林陣安（劉德華飾）及夏薇（劉雅瑟飾）的小島浪漫婚禮上。

這場動作戲花了12晚拍攝，製作嚴謹，當中更要面對惡劣天氣的挑戰，幸好團隊發揮香港電影人迎難而上的精神，最終順利完成拍攝。

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《潛行》

嘉樂細心研究每個鏡頭

《潛行》內林陣安在戲中非常疼愛妻子夏薇，遂跟她在馬來西亞的刀曼島舉行盛大婚宴，然而林得罪不少仇家，結果惹來僱傭兵團當場追殺，作為出生入死好拍檔的修浩（林家棟 飾）亦即時護送林夏二人，提起手槍擋殺追兵。

為呈現這場浪漫婚禮，劇組花了不少人力物力搭建場面，不過宴會轉眼變成戰場。

身兼監製的華仔非常緊張這場重頭戲，親自落場跟動作指導錢嘉樂細心研究每個鏡頭，每個演員走位，細緻到每個動作如何配合對白，華仔都有給予意見，而每次拍完華仔跟導演及家棟都有看回放研究。

《潛行》

爆炸鏡頭拍4個小時

團隊對製作相當嚴謹認真，單是一個現場爆炸鏡頭，就拍足3至4小時，有次華仔滿意收貨後，家棟就搞笑搶著說「我有保護你㗎﹗」

而家棟每次拍畢槍戰後都不禁鬆一口氣，手舞足蹈一番，很開心有機會參與今次的動作場面：「拍槍戰要配合好多嘢，配合威也組、爆破啦、前景，要安排武術演演員點樣去處理，演員點樣去配合，好多好多，但都係值得嘅。冇返咁上下budget嘅戲，都冇機會做動作演員。」

家棟又笑言，幸好今次在海邊拍攝，相對空曠和涼爽，若然在街頭巷戰肯定更加辛苦。

雅瑟挺住大肚逃亡

但論到辛苦程度，無份持槍反擊的雅瑟，一樣要接受體能挑戰，事關戲中的她正是腹大便便去結婚。挺著大肚子逃亡的她，在槍林彈雨之下，既要展現夏薇臨危不亂一面，又要詮釋角色擔心丈夫和肚內孩子的安危，相當考驗體力和演技。

其中一幕她跟華仔走到灘邊，預備坐快艇離開時，二人就要躺在剛下完雨的沙灘演戲，戴上假大肚兼穿上婚紗的雅瑟，要在濕沙上面滾動，認真辛苦。

《潛行》

遇紅色暴雨警告

事實上，一共拍攝12晚的婚禮槍戰，幾乎每晚都要面對惡劣天氣，多日都遭遇強風豪雨，甚至遇上紅色暴雨警告。下雨時，華仔就跟嘉樂，以及工作人員商討對策，幸好每次他們埋位，天公就突然造美，停雨停風讓團隊順利一take完成。

嘉樂特別感恩劇組上下的付出：「拍攝呢個禮拜都係橫風橫雨，但係我哋工作人員好好，喺一個落雨、又有閃電行雷嘅工作環境之下，都係好努力工作，發揮我哋香港電影人嘅精神。」

團隊把握每分每秒，通宵達旦拍至清晨，一切都為求有最佳效果，華仔亦都相當滿意，拍完更笑著跟大家連聲早安，大叫：「Good Morning！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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