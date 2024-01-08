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【浸大社科文院合併】浸大視為推動跨學科研究重要一步　衞炳江：能拓闊學生視野

社會 20:05 2024/01/08

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浸大校長衛炳江未有正面回應學生就兩院合併擺街站、及如何解決推行跨學科研究衍生的矛盾。（朱永倫攝）

浸大近年推動跨學院、跨學科改革，其中一大舉措是擬將歷史逾50年的浸大文學院及社會科學院合併，兩學院合共12學系將歸入新學院下4個學部（Academy），浸大教務議會將於下周一（15日）審議方案。而浸大新成立「生命科學成像中心」則於今日（8日）開幕，由浸大物理系領導跨學科研究。對於有師生昨起連日擺街站反對兩學院合併，浸大校長衞炳江未正面回應，但肯定跨學科研究有助拓闊學生視野。

校方今日（8日）向師生發電郵，公布教務會將於下周一開會處理文院及社科院合併事宜，新學院及各學部名稱將由教務會決定，透露新學院最新暫擬名稱包括「人文、文學及社會科學學院」及「文學及社會科學學院」。而文學院其中一個新學部將由人文及創作系、英文系、翻譯、傳譯及跨文化研究系組成，名為「創意、文化與傳播學部」或「語言與文化學部」；另一新學部將名為「中文、歷史、宗教及哲學學部」。至於社科學院，其中一個新學部會名為「地理學、社會學與國際研究學部」；另一新學部則由體育、運動及健康學系、社會工作學系及教育學系組成，名為「健康與人類發展學部」。校方亦在電郵中形容，若方案獲通過，「屬大學推動跨學科教育及研究的重要一步」。

不過，浸大教職員工會、學生會及「文院社科院合併關注組」早於去年11月，委託香港民意研究所進行調查，顯示86%受訪者反對合併。關注組將於周四（11日）再舉行諮詢會，並於今午起一連4日在校門外擺街站宣傳。

（左）兩院合併關注組成員、政治及國際關係學系二年級生戴嘉平。（梁凱婷攝）

關注組於今午起，一連四日在校外擺放街站向學生派發傳單、進行宣傳。（梁凱婷攝）

浸大校長衞炳江今日出席「生命科學成像中心」開幕典禮時，未有正面回應學生就兩院合併擺街站、及如何解決推行跨學科研究衍生的矛盾，但他肯定跨學科研究的重要性，他提到人工智能及電腦科技在逾10年間變化極大，前年甚至出現ChatGPT，可見世界轉變得很快，故「做教育永遠要向前看，而不是看昨日發生的事」，應幫助學生適應畢業後要面對的社會及改變，並相信跨學科研究有助拓闊其視野、不致太狹窄。

校方晚上回應查詢時形容，兩院合併後，各學系名稱和身份不變，並成為督導相關學科研究及教學發展的學術單位，學部則負責處理行政事務，並加強跨學科協同作用；校方在過去8個月舉行逾40場會面和諮詢會，以確保合併過程具透明度並能廣納意見。

至於浸大生命科學成像中心配備多項腦部成像設施，包括磁力共振成像（MRI）掃描儀、功能性近紅外光譜儀（fNIRS）、腦電圖儀（EEG）及經顱磁刺激（TMS）系統等。浸大生命科學成像中心總監、物理系系主任周昌松稱，中心有助推動腦神經科學研究，並與大學強項如文學、藝術、人文及體育等方面結合，為學系創造條件進行跨學科研究，連繫不同學者及研究人員。他又以「一帶一路」為比喻，相信在建好基礎設施後，得以培養出許多新項目、推展新課程。

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中心已透過腦部成像設施，開展全港首個研究人體腸道菌群與飲食偏好及腦活動關聯的研究，現已收集約30名學生的糞便樣本，進行宏基因組腸道菌群分析，盼於本月再招募300名、介乎20至40歲成年人參與研究。浸大物理系助理教授田亮表示，會在電腦屏幕上顯示各種食物圖片，供參加者選擇「想食」或是「不想食」，分析他們當時的認知控制及衝動。

另外，研究團隊安排學生進行音樂演奏，如單簧管，藉fNIRS分析他們的大腦活動，以了解腦間同步與演奏表現及合拍性的關聯性。浸大協理副校長（跨學科研究）、創意藝術學院創院院長潘明倫提到，外國研究反映，演奏時跟隨者的腦部活動性較帶領者高；故盼在本地進行研究，了解在東、西方文化差異下，大腦活動或是社交互動及合作會否不同。

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記者：梁凱婷

科目 磁力共振 治療 博士 大學 大眾 音樂 文娛藝術 科研 學校

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