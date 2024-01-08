【賣樓豐收】房委會今年度賣樓賺115億元　公營屋建造成本急升

▲ 房委會今年度賣樓賺115億元，公營屋建造成本急升。（陳靜儀攝）

房委會今（8日）公布未來5年財政預算，修訂2023/24年度（本年度）綜合盈餘有126.23億元，當中預期約1.16萬個資助出售單位入賬，賣樓收入錄逾115億元。不過房委會預期，下年度賣樓收入急跌，預料僅入賬22.31億元，影響收入表現。

居屋及綠置居的賣樓收入，仍是房委會主要收入來源之一。消息稱，8,200伙新居屋項目於本年度入賬，令「資助自置居所」分項盈餘錄115.84億元。可是下年度入帳單位只涉及1,400伙，預料僅入帳22.31億元。

出租公屋營運方面，因日常維修及改善工程、清潔及保安服務等經常開支減少，2023/24年度最新預算將錄1.74億元小額盈餘。可是由於公屋設備老化，重大改善工程開支增加，房委會預期未來幾年開支將上升，料明年度要花費6.78億元，預期227/28年度更要斥資逾8億元。

預期房委會今年將按機制，逾80萬公屋租戶或要面臨加租，也會影響財政表現。房委會財務小組主席麥萃才稱，個人而言不欲評論今年公屋戶應否提供免租，但強調目前租戶平均每月交租僅2,200多元，仍較劏房及私樓等市場水平便宜，即使今年按機制加租最多一成，月租只須加200餘元，仍較租住劏房便宜；即使加租，若租戶無力負擔，仍可按機制申請租金援助。

另外房委會投資收入見明顯升幅，去年度錄13.7億元，而本年度豐收料錄23.5億元。麥萃才解釋，房委會投資策略一向較保守，而受惠於美國去年加息潮，使存放銀行做定期的短期資金回報收益率上升；另外部分存款交金管局外匯基金投資，也給予房委會穩定收益。而房委會假設，未來每年投資回報率，約是資金結餘的3.7%，下年度預計盈餘有21.3億元。

房委會大會本月16日開會，屆時會審議有關財政預算。

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記者：吳卓峰