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萬千星輝頒獎典禮2023丨鄭子誠爭最佳男配角獎　完美奸人轉型成功被睇高一線

娛樂 19:14 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

鄭子誠憑《新四十二章》殺入《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳男配角十強。

入行28年的鄭子誠擁有一把靚聲而獲封「音樂情人」，做DJ之餘，參演不少劇集的鄭子誠演技早獲認同，這位TVB超強綠葉今年殺入《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角十強，這位老戲骨被看高一線！

鄭子誠憑劇集《新四十二章》爭逐「最佳男配角」獎，其角色為網絡節目主持人及數學天才「邵一算」，演慣奸角的他今次挑戰搞笑角色。

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萬千星輝2023丨撚聲演繹花盡心思

由於經常滿口數據及科學理論，對白艱深且相當難講，令拍戲經驗豐富的他有被考起的感覺。

鄭子誠說︰「一來年紀漸長記憶力開始下降，加上嗰堆道理要好有信心講出嚟之餘，又要一字不漏。我個角色開咪部分是仿照我嘅電台節目《音樂情人》，所以只要我Keep住溫柔嘅感覺，懶係情意綿綿咁講一大堆說話就可以喇。」

劇中一幕講述邵一算往醫院陪King(陳豪飾)傾偈，希望可以喚醒昏迷中的他，當中鄭子誠以經典的靚聲將電台節目《音樂情人》的獨白改編，「撚聲」重新演繹一次，花盡心思。

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萬千星輝2023丨被推選為民間視帝

早年歷事業低潮的鄭子誠轉投TVB任《城市追擊》外景主持，其後他遇上伯樂監製徐遇安，找仔出演劇集《真情》反派角色「李子浩」，1997年於台慶頒獎禮奪得「最厭惡角色演繹大獎」。

其後鄭子誠展開其「奸人之路」，於《封神榜》、《伙記辦大事》、《烈火雄心》及《超時空男臣》飾演反派，2022年，鄭子誠於《金宵大廈2》的精湛演技讓人看得心寒，被網民推做民間視帝！

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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