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靚太安樂窩｜李亦喬炮製惹味照燒雞扒　自揭曾患暴食症體重高達140多磅

休閒消費 15:49 2024/01/12

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李亦喬教大家弄一道惹味菜式。

一道惹味的菜式再配上白飯，絕對是最佳的組合！有「牛雜妹」之稱的李亦喬（Monnie）向來熱愛烹調，今次她教大家炮製的照燒雞扒，不但簡單易弄，而且配飯一流！

期間Monnie更自爆未足10歲已經懂得下廚，又指自己在入行初期曾患上輕微抑鬱症及暴食症，體重高達140多磅，幸好最終懂得放開執着，才能在負面情緒走出來。

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從小愛做菜

家中開麵店，自小耳濡目染下愛上做菜，Monnie自爆未足10歲已經懂得下廚：「我覺得自己小時候已經喜歡做菜，當時已經煲粥還有炒飯，因為父母未開店舗的時候，已經在餐廳工作，所以小時候爸爸做菜，他就會抱起我在洗衣機看着他弄不同食物，慢慢令到我對烹調有興趣。」

Monnie非常愛做菜。（陳慧安 攝）

患情緒病

入行9年的Monnie自言入行初期不懂面對壓力，以致情緒出問題：「當時覺得壓力好大，不停吃東西，之後醫生指我患有輕微抑鬱症以及暴食症。」

她憶述最高峰達140多磅：「那時候減肥壓力很大，人人都專注在你的體重上，加上工作不穩定，所以半夜匿在房間吃東西，吃到自己飽到想嘔，我可以吃兩個麵﹑兩杯雪糕 ﹑兩大包餅再加一大包薯片，非常誇張。」

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從負面情緒走出

幸好最終自己想通，放開執着，放鬆心情勇於面對所謂的壓力，問題迎刃而解，Monnie亦感激當時家人給予空間，「其實他們很清楚我發生甚麼事，但他們沒有騷擾我，給予很多空間，因為當心情不好或有問題的時候，自己是很需要空間調節整頓思緒。」
 

照燒雞扒食譜：
材料

雞扒1塊
洋蔥半個
蒜頭適量
白飯(自由選擇)

（陳慧安 攝）

調味料:

1茶匙
豉油兩匙羹
老抽 1茶匙
蠔油兩茶匙
胡椒適量
蜜糖適量
清水半碗
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做法:

1)切洋蔥切成同樣的形狀。

2)切蒜頭成蒜蓉。

3)先用蒜蓉﹑少許鹽和豉油再加胡椒﹑蜜糖﹑ 生抽醃雞扒約30分鐘。

4)炒洋蔥。

5)再用兩匙羹豉油﹑1茶匙老抽﹑兩茶匙蠔油﹑蜜糖和半碗水炮製醬汁。

6)煎雞皮煎到兩邊變金黃色。

7)再倒入醬汁煎約10至15分鐘。

8)最後放洋蔥再攪拌後便完成。

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責任編輯：陳曉柔

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