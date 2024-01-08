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中年好聲音2丨顏米羔譚輝智唱出兄弟情　15強正式誕生

娛樂 17:08 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

顏米羔（右）與譚輝智合唱《左右為難》。

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》在昨晚（1月7日）播出一集是第八部曲第一回《中二生友誼合唱！晉級十五強！》，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。

16強選手分成8組上演合唱歌對決，經過一輪激戰，最終由譚輝智＋顏米羔獲得91分成為全晚最高分，輝智更首度獲得MVP獎項；劉可與朱博文只獲78分跌入危險區，朱博文最終被淘汰。

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怕醜仔譚輝智。

顏米羔譚輝智台風十足

兄弟情深的顏米羔和譚輝智合唱《左右為難》，兩人以型格西裝Look上陣，一唱一和非常有默契，怕醜仔輝智的表現更是大躍進，猶如被打通任督二脈般一改以往一碌木風格又Un又唱，台風十足。

兩人演出完畢後，婉婉笑言：「輝智，鬆晒個盆骨！」最終兩人的演出獲得91分，成為全晚最高分一組，肥媽說：「真係冇得頂，無論眼神同埋唱歌都好合拍，尤其是輝智同個Live Band好夾，唔覺得你哋兩個比賽緊，係享受緊隊Band。」

而陳慧嫻表示：「之前一直都唔係好留意到輝智，但你今日把聲好出，加上個盆骨好放鬆，好想見到你唔咁怕醜嘅一面，對你之後比賽有幫助。」

至於張佳添說：「你哋兩個嗰種Energy係聽到好爽，兩個聲線各有特色，但走埋一齊有一種意想不到嘅化學作用，甚至係想聽到你哋以後唱動力火車嘅歌，你哋兩個絕對有嗰種Power去Carry到。」

米羔保持水準。

首季參賽者回歸

表現出色的輝智更獲得處男MVP，他說：「好多謝米羔，每次同佢合作都有啲新嘅嘢，冇諗過會拎到MVP。」輝智更對曾獲兩次MVP的米羔喊話：「你都攞到好多對筷子，整一對畀我啦，食吓嘢咁！」場面搞笑。

而昨晚15強名單亦正式誕生，分別是（排名不分先後）王玥、黃劍文、林若盈、劉威煌、譚輝智、顏米羔、陳蒨葶、沈宗賢、古淖文、安雅希、陳俞霏、鄭梓浩、梁浩賢、陳燕娜以及劉可。

節目尾聲時，主持車婉婉透露下集將邀請《中年好聲音》第一季的參賽者回歸，與《中年好聲音2》15強選手合唱比賽。

《中年好聲音2》15強名單正式誕生。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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