自測隱患｜中醫師教看唇色觀健康　10種不健康唇色預示身體隱疾【內附護唇3招】

▲ 註冊中醫師楊明霞教自測唇色看健康狀況。（iStock圖片）

嘴唇是經絡交會處，可直接反應身體的脾胃功能，正常唇色是明亮紅潤、顏色飽滿，若特別黯沉、蒼白、乾裂、腫脹，甚至過度鮮紅，都代表身體發出警號。所以，中醫從觀察唇色，就可窺知身體可能有哪些需要注意，為大家綜合10種不健康唇色，從唇色了解你的健康。

▲ 嘴唇顏色，顯示了自身健康的問題，不宜忽視。（iStock圖片）

唇色 健康問題 1.唇色蒼白 代表有氣虛血虛、失血的問題，且脾胃虛寒、消化不良的人士情況更明顯，其口唇缺少紅潤、乾燥等，嚴重更易有四肢發冷的表現。 2.唇色紅赤 正常唇色多為粉紅色，若過於艷麗或呈深紫紅，可能是俗稱體內「火大」引起，同時會有口臭，代表脾胃濕熱、肝火太旺。 3.唇色發黃 嘴唇發黃不多見，如果口唇發黃同時伴有面部及全身皮膚發黃，就要小心你的肝臟是否出了問題。 4.唇色青紫 若嘴唇長期呈青紫，現代醫學稱之為「紫紺」，預示心臟或存在問題。 5.唇色瘀黑 嘴唇黯沉發黑，代表氣滯血瘀，或有排洩、胃潰瘍或嚴重便秘的問題。 6.口唇皸裂 唇炎的表現之一就是口唇皸裂。一些過敏體質的病人如唇膏過敏，或消化不好的人，也會有這種表現。而體內缺乏水份或維他命Ｂ者，也會有此現象。 7.口唇皰疹 是由皰疹病毒感染，常見於機體抵抗力降低，如過勞、着涼、過於偏嗜油膩或辣食、濕氣過重等。 8.唇上有黑斑 若唇上出現一塊或幾塊黑斑，色澤黯淡且發黑，要注意消化系統問題。若唇周出現一圈黑色，或與體內有濕邪或脾腎虧虛有關。 9.上嘴唇翹下嘴唇垂： 是長期鼻敏感、鼻塞的嚴重病患者，長年累月用口呼吸所致。 10.唇腫、唇綫不齊 女性可能有子宮健康問題，男性或有攝護線肥大問題。

因此，呵護嘴唇要從體內的根本病因著手。就中醫觀點，可從嘴唇顏色和狀態看出身體健康，護唇應從日常習慣開始︰

1. 美麗紅唇 從食補開始

唇色主要反映身體的整體狀態，建議可因應自己的體質選擇上列的食療，飲食宜定時定量，蔬菜與肉類的比例宜7︰3，不要熬夜。而且保養嘴唇從調理身體開始，可以多吃栗子、蜂蜜等「黃色」食物補脾胃；慢慢天氣轉冷，這時候就要吃些涼補的食物，例如白蘿蔔、白木耳等。

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2.讓嘴唇一直保持最佳狀態

秋天的唇部很容易起皮，泛白，像樹皮一樣粗糙。使用唇部專用的去角質產品，稍加按摩後用化粧棉擦拭幹淨，這樣可去掉唇部老化的死皮，加速新陳代謝，使雙唇更滋潤更健康。在睡覺前，為唇部做按摩，像彈鋼琴般由唇中間往外的方向輕點30幾下即可，不要太用力按壓。唇膜方面可將一錢的當歸粉加入蜜糖，塗於唇上，然後在上面舖一片保鮮紙，敷約10-15分鐘，有保濕預防乾裂的作用。

3.緊守防線徹底卸唇

唇膏的成分複雜，甚至有加入閃粉、亮片的效果，不只會造成嘴唇過敏，長期使用還可能色素沉澱。因此卸唇妝一定要用化粧棉蘸上專門的唇部卸妝液在唇部停留5秒鐘 ，然後輕輕地由上而下，由內而外擦拭。不要用紙巾直接把唇膏擦掉，這樣對唇部造成很大的傷害。

撰文：楊明霞（註冊中醫師）